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В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки - РИА Новости, 20.06.2025
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15:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vzyatka-2024263458.html
В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки
В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки - РИА Новости, 20.06.2025
В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки
Суд в Братске приговорил бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД к 6,5 годам колонии строгого режима за взятки, сообщает Иркутская... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:50:00+03:00
2025-06-20T15:50:00+03:00
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ИРКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Суд в Братске приговорил бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД к 6,5 годам колонии строгого режима за взятки, сообщает Иркутская областная прокуратура. Суд признал 49-летнего сотрудника правоохранительных органов виновным в 65 эпизодах по статье о получении взяток организованной группой и в трех эпизодах по статье о покушении на получение взяток. По данным регионального СК, с 2019 по 2022 годы начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Братске вместе с сослуживцами и заинтересованными предпринимателями организовал за вознаграждение от 20 до 100 тысяч рублей успешную сдачу экзаменов кандидатам в водители. С использованием микронаушников, сотовых телефонов с видеокамерой ими передавалась информация о содержании экзаменационного задания и ответы. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года, а также специального звания "майор полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный взят под стражу в зале суда. Обвинения в 68 эпизодах взяток на общую сумму два миллиона рублей предъявлены 10 фигурантам. В ходе предварительного расследования пять обвиняемых признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении других участников, в том числе заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, находятся на рассмотрении в суде.
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гибдд мвд рф, братск, следственный комитет россии (ск рф), общество
ГИБДД МВД РФ, Братск, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки

Экс-сотрудник ГАИ осужден в Братске за взятки на 6,5 лет колонии строгого режима

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ИРКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Суд в Братске приговорил бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД к 6,5 годам колонии строгого режима за взятки, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Суд признал 49-летнего сотрудника правоохранительных органов виновным в 65 эпизодах по статье о получении взяток организованной группой и в трех эпизодах по статье о покушении на получение взяток.
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По данным регионального СК, с 2019 по 2022 годы начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Братске вместе с сослуживцами и заинтересованными предпринимателями организовал за вознаграждение от 20 до 100 тысяч рублей успешную сдачу экзаменов кандидатам в водители. С использованием микронаушников, сотовых телефонов с видеокамерой ими передавалась информация о содержании экзаменационного задания и ответы.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года, а также специального звания "майор полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный взят под стражу в зале суда.
Обвинения в 68 эпизодах взяток на общую сумму два миллиона рублей предъявлены 10 фигурантам. В ходе предварительного расследования пять обвиняемых признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовные дела в отношении других участников, в том числе заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, находятся на рассмотрении в суде.
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