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"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA

"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA - РИА Новости, 20.06.2025

"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA

Биофармацевтическая компания "Промомед", Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева и группа компаний "Рияда" (Бахрейн) подписали в рамках... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:06:00+03:00

2025-06-20T15:06:00+03:00

2025-06-20T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Биофармацевтическая компания "Промомед", Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева и группа компаний "Рияда" (Бахрейн) подписали в рамках ПМЭФ-2025 трехсторонний меморандум о взаимопонимании, сообщает "Промомед".Стороны договорились о развитии локального фармацевтического производства на основе российских технологий, создании центраисследований и разработок высокотехнологичных медпрепаратов, подготовке кадровдля фармотрасли региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть ГК "Рияда", которая охватывает ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также предусмотрена разработка онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности."Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее. В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56%. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ПАО "Промомед" Петра Белого.По словам ректора МГУ имени Н. П. Огарева, в этом году вуз фокусируется на ключевом направлении – биотехнологиях и медицине."Трехсторонний меморандум с "Промомедом" и группой компаний "Рияда" предусматривает развитие образовательных программ не только для Бахрейна, но и для всего ближневосточного региона. Также соглашение охватывает создание научно-производственного комплекса для разработки новых лекарств и биологически активных добавок, предназначенных для рынков стран Ближнего Востока. Университет готов стать важным научным звеном в реализации амбициозных планов "Промомеда" по выходу на другие рынки", - сказал Дмитрий Глушко.В свою очередь, президент группы компаний "Рияда" шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа отметила, что это сотрудничество знаменует собой важный шаг в расширении доступа к инновационным биофармацевтическим продуктам в регионе Ближнего Востока и Северной Африки."Благодаря передовым разработкам и глубокой экспертизе "Промомед" и уже имеющемуся сотрудничеству с МГУ имени Н.П. Огарева мы уверены, что данное партнерство значительно улучшит результаты лечения пациентов и качество их жизни", - сказала она.

https://ria.ru/20250429/promomed-2014016685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, промомед, пмэф