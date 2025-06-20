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"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:06 20.06.2025 (обновлено: 15:14 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vzaimoponimanie-2024231412.html
"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA
"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA - РИА Новости, 20.06.2025
"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA
Биофармацевтическая компания "Промомед", Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева и группа компаний "Рияда" (Бахрейн) подписали в рамках... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Биофармацевтическая компания "Промомед", Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева и группа компаний "Рияда" (Бахрейн) подписали в рамках ПМЭФ-2025 трехсторонний меморандум о взаимопонимании, сообщает "Промомед".Стороны договорились о развитии локального фармацевтического производства на основе российских технологий, создании центраисследований и разработок высокотехнологичных медпрепаратов, подготовке кадровдля фармотрасли региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть ГК "Рияда", которая охватывает ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также предусмотрена разработка онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности."Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее. В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56%. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ПАО "Промомед" Петра Белого.По словам ректора МГУ имени Н. П. Огарева, в этом году вуз фокусируется на ключевом направлении – биотехнологиях и медицине."Трехсторонний меморандум с "Промомедом" и группой компаний "Рияда" предусматривает развитие образовательных программ не только для Бахрейна, но и для всего ближневосточного региона. Также соглашение охватывает создание научно-производственного комплекса для разработки новых лекарств и биологически активных добавок, предназначенных для рынков стран Ближнего Востока. Университет готов стать важным научным звеном в реализации амбициозных планов "Промомеда" по выходу на другие рынки", - сказал Дмитрий Глушко.В свою очередь, президент группы компаний "Рияда" шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа отметила, что это сотрудничество знаменует собой важный шаг в расширении доступа к инновационным биофармацевтическим продуктам в регионе Ближнего Востока и Северной Африки."Благодаря передовым разработкам и глубокой экспертизе "Промомед" и уже имеющемуся сотрудничеству с МГУ имени Н.П. Огарева мы уверены, что данное партнерство значительно улучшит результаты лечения пациентов и качество их жизни", - сказала она.
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технологии, промомед, пмэф
Технологии, Промомед, ПМЭФ, ПМЭФ-2025
"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" будут сотрудничать в регионе MENA

"Промомед", МГУ имени Огарева и "Рияда" подписали меморандум о взаимопонимании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРектор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушков, глава Республики Мордовия Артем Здунов, президент группы компаний "Рияда" Ее Высочество шейха Дейя Бинт Ибрагим Аль Халифа и основатель, председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый
Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушков, глава Республики Мордовия Артем Здунов, президент группы компаний Рияда Ее Высочество шейха Дейя Бинт Ибрагим Аль Халифа и основатель, председатель совета директоров ГК Промомед Петр Белый - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушков, глава Республики Мордовия Артем Здунов, президент группы компаний "Рияда" Ее Высочество шейха Дейя Бинт Ибрагим Аль Халифа и основатель, председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Биофармацевтическая компания "Промомед", Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева и группа компаний "Рияда" (Бахрейн) подписали в рамках ПМЭФ-2025 трехсторонний меморандум о взаимопонимании, сообщает "Промомед".
Стороны договорились о развитии локального фармацевтического производства на основе российских технологий, создании центраисследований и разработок высокотехнологичных медпрепаратов, подготовке кадровдля фармотрасли региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть ГК "Рияда", которая охватывает ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также предусмотрена разработка онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности.
"Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее. В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56%. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ПАО "Промомед" Петра Белого.
По словам ректора МГУ имени Н. П. Огарева, в этом году вуз фокусируется на ключевом направлении – биотехнологиях и медицине.
"Трехсторонний меморандум с "Промомедом" и группой компаний "Рияда" предусматривает развитие образовательных программ не только для Бахрейна, но и для всего ближневосточного региона. Также соглашение охватывает создание научно-производственного комплекса для разработки новых лекарств и биологически активных добавок, предназначенных для рынков стран Ближнего Востока. Университет готов стать важным научным звеном в реализации амбициозных планов "Промомеда" по выходу на другие рынки", - сказал Дмитрий Глушко.
В свою очередь, президент группы компаний "Рияда" шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа отметила, что это сотрудничество знаменует собой важный шаг в расширении доступа к инновационным биофармацевтическим продуктам в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
"Благодаря передовым разработкам и глубокой экспертизе "Промомед" и уже имеющемуся сотрудничеству с МГУ имени Н.П. Огарева мы уверены, что данное партнерство значительно улучшит результаты лечения пациентов и качество их жизни", - сказала она.
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ПМЭФ-2025ТехнологииПромомедПМЭФ
 
 
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