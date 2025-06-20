Эксперт назвал арест Карапетяна вызовом для армянского общества
Губаши назвал действия властей Армении против Карапетяна вызовом для общества
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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КАИР, 20 июн - РИА Новости. Действия, предпринятые властями Армении против владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, являются вызовом для всего армянского общества, заявил РИА Новости генеральный секретарь Центра политических и стратегических исследований "Аль-Фараби" доктор Мухтар Губаши.
"Бизнесмена такого масштаба нельзя задерживать подобным образом — это вызов не только ему, но и общественному доверию", - сказал Губаши.
По мнению арабского эксперта, причиной обвинений стали не столько заявления бизнесмена, сколько его открытая поддержка Армянской апостольской церкви. "Карапетян — известный предприниматель, который на протяжении многих лет инвестировал в Армению и укреплял ее экономику", - отметил он.
"Это крупнейший инвестор в стране. Его благотворительный фонд занимается сохранением духовного наследия, восстанавливает храмы и кафедральные соборы. Подобная деятельность сделала Карапетяна влиятельной фигурой, обладающей серьёзным весом в обществе, и именно это, вероятно, обеспокоило власти", - добавил Губаши.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская