https://ria.ru/20250620/vyzov-2024395900.html

Эксперт назвал арест Карапетяна вызовом для армянского общества

Эксперт назвал арест Карапетяна вызовом для армянского общества - РИА Новости, 20.06.2025

Эксперт назвал арест Карапетяна вызовом для армянского общества

Действия, предпринятые властями Армении против владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, являются вызовом для всего армянского общества, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:07:00+03:00

2025-06-20T20:07:00+03:00

2025-06-20T20:07:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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КАИР, 20 июн - РИА Новости. Действия, предпринятые властями Армении против владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, являются вызовом для всего армянского общества, заявил РИА Новости генеральный секретарь Центра политических и стратегических исследований "Аль-Фараби" доктор Мухтар Губаши. "Бизнесмена такого масштаба нельзя задерживать подобным образом — это вызов не только ему, но и общественному доверию", - сказал Губаши. По мнению арабского эксперта, причиной обвинений стали не столько заявления бизнесмена, сколько его открытая поддержка Армянской апостольской церкви. "Карапетян — известный предприниматель, который на протяжении многих лет инвестировал в Армению и укреплял ее экономику", - отметил он. "Это крупнейший инвестор в стране. Его благотворительный фонд занимается сохранением духовного наследия, восстанавливает храмы и кафедральные соборы. Подобная деятельность сделала Карапетяна влиятельной фигурой, обладающей серьёзным весом в обществе, и именно это, вероятно, обеспокоило власти", - добавил Губаши. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html

https://ria.ru/20250619/armenija-2024034753.html

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