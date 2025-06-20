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Рост ВВП России завязан не только на ВПК, заявил Путин

Рост ВВП России завязан не только на ВПК, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Рост ВВП России завязан не только на ВПК, заявил Путин

Рост ВВП РФ завязан далеко не только на военно-промышленный комплекс, растет АПК, строительство, финансы и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:56:00+03:00

2025-06-20T15:56:00+03:00

2025-06-20T16:05:00+03:00

экономика

россия

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Рост ВВП РФ завязан далеко не только на военно-промышленный комплекс, растет АПК, строительство, финансы и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин."Общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но всё-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста. За два года со знаком "плюс" отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. То есть, практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин