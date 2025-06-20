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Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске - РИА Новости, 20.06.2025
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске
Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:16:00+03:00
2025-06-20T23:16:00+03:00
2025-06-20T23:36:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко."Автомобиль скорой помощи атакован БПЛА ВСУ в центре Лисичанска. Пострадали три человека. В тяжелом состоянии фельдшер", - сообщила Пащенко.Уточняется, что в момент удара в скорой находились фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель, все трое госпитализированы."Водитель с множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Медсестра с ссадинами головы и акубаротравмой проходит лечение в Лисичанской горбольнице", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске
При атаке дронов ВСУ на скорую помощь в Лисичанске пострадали три человека