Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 20.06.2025 (обновлено: 23:36 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vsu-2024421221.html
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске - РИА Новости, 20.06.2025
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске
Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:16:00+03:00
2025-06-20T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко."Автомобиль скорой помощи атакован БПЛА ВСУ в центре Лисичанска. Пострадали три человека. В тяжелом состоянии фельдшер", - сообщила Пащенко.Уточняется, что в момент удара в скорой находились фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель, все трое госпитализированы."Водитель с множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Медсестра с ссадинами головы и акубаротравмой проходит лечение в Лисичанской горбольнице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске

При атаке дронов ВСУ на скорую помощь в Лисичанске пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко.
"Автомобиль скорой помощи атакован БПЛА ВСУ в центре Лисичанска. Пострадали три человека. В тяжелом состоянии фельдшер", - сообщила Пащенко.
Уточняется, что в момент удара в скорой находились фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель, все трое госпитализированы.
"Водитель с множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Медсестра с ссадинами головы и акубаротравмой проходит лечение в Лисичанской горбольнице", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала