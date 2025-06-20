Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vsu-2024249265.html
ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР
ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР
Ряд жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Воеводовка в ЛНР, сообщили в в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:18:00+03:00
2025-06-20T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024248424_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_d31365df2855210d1424b7e389053284.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Воеводовка в ЛНР, сообщили в в Telegram-канале правительства региона. "Восемь жилых домов повреждены в результате обстрела ВСУ поселка Воеводовка под Северодонецком", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что также осколками были повреждены газопровод и линия электропередачи, в результате чего без газа и света остались порядка 20 домовладений. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024248424_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_9a740926c2d13a36883288b7d07f63eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР

Несколько жилых домов под Северодонецком получили повреждения при обстреле ВСУ

© Фото : Правительство ЛНР/TelegramПоследствия обстрела ВСУ поселка Воеводовка под Северодонецком
Последствия обстрела ВСУ поселка Воеводовка под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Последствия обстрела ВСУ поселка Воеводовка под Северодонецком
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Воеводовка в ЛНР, сообщили в в Telegram-канале правительства региона.
"Восемь жилых домов повреждены в результате обстрела ВСУ поселка Воеводовка под Северодонецком", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что также осколками были повреждены газопровод и линия электропередачи, в результате чего без газа и света остались порядка 20 домовладений. Информация о пострадавших не поступала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала