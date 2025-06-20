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ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР

ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР - РИА Новости, 20.06.2025

ВСУ при обстреле повредили жилые дома в ДНР

Ряд жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Воеводовка в ЛНР, сообщили в в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:18:00+03:00

2025-06-20T15:18:00+03:00

2025-06-20T15:18:00+03:00

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Воеводовка в ЛНР, сообщили в в Telegram-канале правительства региона. "Восемь жилых домов повреждены в результате обстрела ВСУ поселка Воеводовка под Северодонецком", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что также осколками были повреждены газопровод и линия электропередачи, в результате чего без газа и света остались порядка 20 домовладений. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия