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В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ

В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025

В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ

Диверсионные группы ВСУ, лагерь по сбору резервистов и узел связи уничтожены в результате ударов по Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:35:00+03:00

2025-06-20T13:35:00+03:00

2025-06-20T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Диверсионные группы ВСУ, лагерь по сбору резервистов и узел связи уничтожены в результате ударов по Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сводка по Черниговской области 19-20 июня 2025 года. Новгород-Северская громада: (села - ред.) Красный Хутор (три удара), Бучки, Гремяч (два) – ликвидация диверсионных групп, уничтожен небольшой тренировочный лагерь в пункте сбора резервистов, отослали на встречу к Бандере один комплект дроноводов", - заявил Лебедев. По словам собеседника, в результате других ударов были уничтожены вышка мобильной связи украинских военных, спрятанная военная техника и склады ВСУ. Также были ликвидированы "остатки техники" ВСУ после ударов в районе села Сеньковка. "Итог: уничтожены один узел связи ВСУ, три опорных пункта, около 50 боевиков только по подтверждённым данным - вероятно, гораздо больше", - добавил координатор подполья.

https://ria.ru/20250620/sumskaya-2024191491.html

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Ольга Фомченкова

в мире, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины