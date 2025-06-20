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В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vsu-2024207209.html
В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ
В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025
В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ
Диверсионные группы ВСУ, лагерь по сбору резервистов и узел связи уничтожены в результате ударов по Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:35:00+03:00
2025-06-20T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Диверсионные группы ВСУ, лагерь по сбору резервистов и узел связи уничтожены в результате ударов по Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сводка по Черниговской области 19-20 июня 2025 года. Новгород-Северская громада: (села - ред.) Красный Хутор (три удара), Бучки, Гремяч (два) – ликвидация диверсионных групп, уничтожен небольшой тренировочный лагерь в пункте сбора резервистов, отослали на встречу к Бандере один комплект дроноводов", - заявил Лебедев. По словам собеседника, в результате других ударов были уничтожены вышка мобильной связи украинских военных, спрятанная военная техника и склады ВСУ. Также были ликвидированы "остатки техники" ВСУ после ударов в районе села Сеньковка. "Итог: уничтожены один узел связи ВСУ, три опорных пункта, около 50 боевиков только по подтверждённым данным - вероятно, гораздо больше", - добавил координатор подполья.
https://ria.ru/20250620/sumskaya-2024191491.html
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в мире, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ

Лебедев: в Черниговской области уничтожили диверсионные группы ВСУ и узел связи

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Диверсионные группы ВСУ, лагерь по сбору резервистов и узел связи уничтожены в результате ударов по Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«
"Сводка по Черниговской области 19-20 июня 2025 года. Новгород-Северская громада: (села - ред.) Красный Хутор (три удара), Бучки, Гремяч (два) – ликвидация диверсионных групп, уничтожен небольшой тренировочный лагерь в пункте сбора резервистов, отослали на встречу к Бандере один комплект дроноводов", - заявил Лебедев.
По словам собеседника, в результате других ударов были уничтожены вышка мобильной связи украинских военных, спрятанная военная техника и склады ВСУ. Также были ликвидированы "остатки техники" ВСУ после ударов в районе села Сеньковка.
"Итог: уничтожены один узел связи ВСУ, три опорных пункта, около 50 боевиков только по подтверждённым данным - вероятно, гораздо больше", - добавил координатор подполья.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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