https://ria.ru/20250620/vsu-2024179515.html

ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 20.06.2025

ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжали в течение недели развитие наступления в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли более 3410... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:23:00+03:00

2025-06-20T12:23:00+03:00

2025-06-20T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали в течение недели развитие наступления в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли более 3410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. "Противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 боевые бронированные машины, включая семь бронетранспортеров М113 производства США, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки западного производства", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250620/vsu--2024174618.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

украина

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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)