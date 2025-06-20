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ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали в течение недели развитие наступления в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли более 3410... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:23:00+03:00
2025-06-20T12:23:00+03:00
2025-06-20T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали в течение недели развитие наступления в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли более 3410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. "Противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 боевые бронированные машины, включая семь бронетранспортеров М113 производства США, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки западного производства", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250620/vsu--2024174618.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра"
МО: ВСУ потеряли более 3410 военных в зоне действий "Центра" за неделю