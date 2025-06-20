Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vsu-2024151544.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 133 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:32:00+03:00
2025-06-20T11:32:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 133 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 19 июня. Атакам подверглись 36 населенных пунктов в 12 районах области. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 66 беспилотников, из них 18 были сбиты. Губернатор сообщил о пяти пострадавших мирных жителях, в том числе о женщине, раненной 17 июня в городе Грайворон. За отчётный период повреждены 10 частных домовладений, коммерческий объект, два предприятия, сельхозпредприятие и 13 транспортных средств. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 133 боеприпаса в ходе 23 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых сбит", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе в результате атаки дрона в селе Отрадное ранены двое мужчин. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. В Валуйском округе в селе Двулучное ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, после оказанной медпомощи лечение он продолжит амбулаторно. Как уточнил глава области, в четверг в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму 17 июня в результате атаки дрона в городе Грайвороне, госпитализация не потребовалась. В Ракитянском районе в селе Борисполье ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 133 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 19 июня. Атакам подверглись 36 населенных пунктов в 12 районах области. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 66 беспилотников, из них 18 были сбиты. Губернатор сообщил о пяти пострадавших мирных жителях, в том числе о женщине, раненной 17 июня в городе Грайворон. За отчётный период повреждены 10 частных домовладений, коммерческий объект, два предприятия, сельхозпредприятие и 13 транспортных средств.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 133 боеприпаса в ходе 23 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых сбит", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе в результате атаки дрона в селе Отрадное ранены двое мужчин. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. В Валуйском округе в селе Двулучное ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, после оказанной медпомощи лечение он продолжит амбулаторно. Как уточнил глава области, в четверг в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму 17 июня в результате атаки дрона в городе Грайвороне, госпитализация не потребовалась. В Ракитянском районе в селе Борисполье ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Надежда Россинская* в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ
Вчера, 10:12
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала