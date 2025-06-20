ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 133 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 19 июня. Атакам подверглись 36 населенных пунктов в 12 районах области. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 66 беспилотников, из них 18 были сбиты. Губернатор сообщил о пяти пострадавших мирных жителях, в том числе о женщине, раненной 17 июня в городе Грайворон. За отчётный период повреждены 10 частных домовладений, коммерческий объект, два предприятия, сельхозпредприятие и 13 транспортных средств.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 133 боеприпаса в ходе 23 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых сбит", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе в результате атаки дрона в селе Отрадное ранены двое мужчин. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. В Валуйском округе в селе Двулучное ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, после оказанной медпомощи лечение он продолжит амбулаторно. Как уточнил глава области, в четверг в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму 17 июня в результате атаки дрона в городе Грайвороне, госпитализация не потребовалась. В Ракитянском районе в селе Борисполье ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.