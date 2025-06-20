https://ria.ru/20250620/vsu-2024151544.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда - РИА Новости, 20.06.2025

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 133 снаряда

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 133 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:32:00+03:00

2025-06-20T11:32:00+03:00

2025-06-20T11:32:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 133 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 19 июня. Атакам подверглись 36 населенных пунктов в 12 районах области. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 66 беспилотников, из них 18 были сбиты. Губернатор сообщил о пяти пострадавших мирных жителях, в том числе о женщине, раненной 17 июня в городе Грайворон. За отчётный период повреждены 10 частных домовладений, коммерческий объект, два предприятия, сельхозпредприятие и 13 транспортных средств. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 133 боеприпаса в ходе 23 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых сбит", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе в результате атаки дрона в селе Отрадное ранены двое мужчин. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. В Валуйском округе в селе Двулучное ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, после оказанной медпомощи лечение он продолжит амбулаторно. Как уточнил глава области, в четверг в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму 17 июня в результате атаки дрона в городе Грайвороне, госпитализация не потребовалась. В Ракитянском районе в селе Борисполье ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков