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ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 470 военных Украины, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:19:00+03:00
2025-06-20T12:19:00+03:00
2025-06-20T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 470 военных Украины, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю свыше 470 боевиков ВСУ