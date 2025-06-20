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ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ за неделю потеряли свыше 1390 военных и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:12:00+03:00
2025-06-20T12:12:00+03:00
2025-06-20T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ за неделю потеряли свыше 1390 военных и танк, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.Кроме того, были уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
МО: ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю