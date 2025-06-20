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Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:36 20.06.2025 (обновлено: 14:58 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024228724.html
Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов
Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 20.06.2025
Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов
Заявок на возврат иностранных компаний пока нет, но чувствуется, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:36:00+03:00
2025-06-20T14:58:00+03:00
россия
пмэф-2025
экономика
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Заявок на возврат иностранных компаний пока нет, но чувствуется, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Какие-либо заявки на вход - пока нет, но чувствуем, что ситуация меняется, и интерес к вложениям в Россию растет", - сказал Силуанов в интервью "Известиям" в рамках ПМЭФ."Рассчитываем только на собственные силы, но привлечение капитала извне, будь то дружественные страны, недружественные страны, существенно нам помогло бы в финансовом обеспечении экономического роста", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, экономика, антон силуанов
Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Антон Силуанов
Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов

Силуанов: заявок на возвращение в Россию иностранных компаний пока нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Заявок на возврат иностранных компаний пока нет, но чувствуется, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Какие-либо заявки на вход - пока нет, но чувствуем, что ситуация меняется, и интерес к вложениям в Россию растет", - сказал Силуанов в интервью "Известиям" в рамках ПМЭФ.
"Рассчитываем только на собственные силы, но привлечение капитала извне, будь то дружественные страны, недружественные страны, существенно нам помогло бы в финансовом обеспечении экономического роста", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мантуров о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
14 июня, 10:14
 
ПМЭФ-2025РоссияЭкономикаАнтон Силуанов
 
 
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