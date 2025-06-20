https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024228724.html

Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов

Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 20.06.2025

Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов

Заявок на возврат иностранных компаний пока нет, но чувствуется, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:36:00+03:00

2025-06-20T14:36:00+03:00

2025-06-20T14:58:00+03:00

россия

пмэф-2025

экономика

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Заявок на возврат иностранных компаний пока нет, но чувствуется, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Какие-либо заявки на вход - пока нет, но чувствуем, что ситуация меняется, и интерес к вложениям в Россию растет", - сказал Силуанов в интервью "Известиям" в рамках ПМЭФ."Рассчитываем только на собственные силы, но привлечение капитала извне, будь то дружественные страны, недружественные страны, существенно нам помогло бы в финансовом обеспечении экономического роста", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html

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россия, экономика, антон силуанов