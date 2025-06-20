Силуанов высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Силуанов призвал найти золотую середину для возвращения иностранцев на рынок РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо найти "золотую середину", сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
"Сейчас не хотел бы раньше времени что-то говорить, потому что - в процессе. Мы делаем. Здесь важно тоже не переборщить, запреты не накладывать. Все-таки это рынок, конкуренция. Если мы будем замыкаться внутри собственных производителей, то это не даст повышения эффективности этих же производителей", - сказал Силуанов в ответ на вопрос о выработке конкретных параметров по условиям возвращения иностранных компаний на российский рынок.
"Нам иностранцы нужны с точки зрения хорошей конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, и логика другая, чтобы не навредить нашим компаниями, которые вложились и потратили деньги. Приходят иностранные производители с уже готовой продукцией и начинают вытеснять уже наших вложившихся. Здесь надо найти эту золотую средину", - добавил Силуанов.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.