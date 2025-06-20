https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024205571.html

Силуанов высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Силуанов высказался о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 20.06.2025

Силуанов высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:30:00+03:00

2025-06-20T13:30:00+03:00

2025-06-20T13:30:00+03:00

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владимир путин

денис мантуров

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо найти "золотую середину", сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. "Сейчас не хотел бы раньше времени что-то говорить, потому что - в процессе. Мы делаем. Здесь важно тоже не переборщить, запреты не накладывать. Все-таки это рынок, конкуренция. Если мы будем замыкаться внутри собственных производителей, то это не даст повышения эффективности этих же производителей", - сказал Силуанов в ответ на вопрос о выработке конкретных параметров по условиям возвращения иностранных компаний на российский рынок. "Нам иностранцы нужны с точки зрения хорошей конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, и логика другая, чтобы не навредить нашим компаниями, которые вложились и потратили деньги. Приходят иностранные производители с уже готовой продукцией и начинают вытеснять уже наших вложившихся. Здесь надо найти эту золотую средину", - добавил Силуанов. В апреле замглавы министерства Иван Чебесков сообщал РИА Новости, что Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, денис мантуров, министерство финансов рф (минфин россии)