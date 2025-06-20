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В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности - РИА Новости, 20.06.2025
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности
Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:48:00+03:00
2025-06-20T11:48:00+03:00
2025-06-20T11:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Красная линия должна быть, прежде всего, у стран региона (Ближнего Востока - ред.), потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, дмитрий песков, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Ближний Восток, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности
Песков: регион Ближнего Востока погружается в пучину нестабильности и войны