https://ria.ru/20250620/voyna-2024159865.html

В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности

В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности - РИА Новости, 20.06.2025

В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности

Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:48:00+03:00

2025-06-20T11:48:00+03:00

2025-06-20T11:48:00+03:00

пмэф-2025

ближний восток

россия

дмитрий песков

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794370_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f7033b8ddd4daedbd921a2e980f8920c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Красная линия должна быть, прежде всего, у стран региона (Ближнего Востока - ред.), потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ближний восток, россия, дмитрий песков, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте