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В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:48 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/voyna-2024159865.html
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности - РИА Новости, 20.06.2025
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности
Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:48:00+03:00
2025-06-20T11:48:00+03:00
пмэф-2025
ближний восток
россия
дмитрий песков
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Красная линия должна быть, прежде всего, у стран региона (Ближнего Востока - ред.), потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, россия, дмитрий песков, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Ближний Восток, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Кремле заявили о погружении Ближнего Востока в пучину нестабильности

Песков: регион Ближнего Востока погружается в пучину нестабильности и войны

© Getty Images / Anadolu / Nir KeidarПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Nir Keidar
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Регион Ближнего Востока сейчас погружается в пучину нестабильности и войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Красная линия должна быть, прежде всего, у стран региона (Ближнего Востока - ред.), потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025Ближний ВостокРоссияДмитрий ПесковВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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