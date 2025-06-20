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Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vorobev-2024251337.html
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:38:00+03:00
2025-06-20T15:38:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В пятницу в ходе деловой сессии на ПМЭФ-2025 стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ. "Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент. В рамках комиссий Госсовета у регионов есть возможность в партнерстве с правительством РФ продвигать наши идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее. Благодарю замруководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также АСИ и его руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку нашей работы", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Для инвесторов в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки. На стенде региона, который работает на форуме, представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сервисы доступны на инвестпортале Московской области. Например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта, калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта.
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024228813.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья

Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку Подмосковья

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В пятницу в ходе деловой сессии на ПМЭФ-2025 стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ.
Подмосковье и Сбер будут реализовывать проекты с использованием ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ
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"Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент. В рамках комиссий Госсовета у регионов есть возможность в партнерстве с правительством РФ продвигать наши идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее. Благодарю замруководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также АСИ и его руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку нашей работы", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Для инвесторов в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки. На стенде региона, который работает на форуме, представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Сервисы доступны на инвестпортале Московской области. Например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта, калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
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