https://ria.ru/20250620/vorobev-2024251337.html
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:38:00+03:00
2025-06-20T15:38:00+03:00
2025-06-20T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В пятницу в ходе деловой сессии на ПМЭФ-2025 стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ. "Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент. В рамках комиссий Госсовета у регионов есть возможность в партнерстве с правительством РФ продвигать наши идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее. Благодарю замруководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также АСИ и его руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку нашей работы", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Для инвесторов в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки. На стенде региона, который работает на форуме, представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сервисы доступны на инвестпортале Московской области. Например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта, калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта.
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024228813.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья
Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку Подмосковья
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В пятницу в ходе деловой сессии на ПМЭФ-2025 стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ.
"Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент. В рамках комиссий Госсовета у регионов есть возможность в партнерстве с правительством РФ продвигать наши идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее. Благодарю замруководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также АСИ и его руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку нашей работы", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Для инвесторов в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки. На стенде региона, который работает на форуме, представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Сервисы доступны на инвестпортале Московской области. Например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта, калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта.