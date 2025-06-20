https://ria.ru/20250620/vorobev-2024251337.html

Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья

Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025

Воробьев поблагодарил АСИ за высокую оценку работы Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:38:00+03:00

2025-06-20T15:38:00+03:00

2025-06-20T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив за оценку работы Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В пятницу в ходе деловой сессии на ПМЭФ-2025 стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ. "Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент. В рамках комиссий Госсовета у регионов есть возможность в партнерстве с правительством РФ продвигать наши идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее. Благодарю замруководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также АСИ и его руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку нашей работы", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Для инвесторов в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки. На стенде региона, который работает на форуме, представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сервисы доступны на инвестпортале Московской области. Например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта, калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта.

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024228813.html

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев