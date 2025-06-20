https://ria.ru/20250620/volgograd-2024084276.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения

В аэропорту Волгограда сняли ограничения - РИА Новости, 20.06.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:38:00+03:00

2025-06-20T05:38:00+03:00

2025-06-20T05:38:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250620/kaluga-2024073827.html

волгоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность