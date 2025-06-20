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В аэропорту Волгограда сняли ограничения - РИА Новости, 20.06.2025
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05:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/volgograd-2024084276.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения
В аэропорту Волгограда сняли ограничения - РИА Новости, 20.06.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:38:00+03:00
2025-06-20T05:38:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Волгограда сняли ограничения

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
01:57
 
ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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