https://ria.ru/20250620/volgograd-2024084276.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения
В аэропорту Волгограда сняли ограничения - РИА Новости, 20.06.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:38:00+03:00
2025-06-20T05:38:00+03:00
2025-06-20T05:38:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024073827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Волгограда сняли ограничения
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов