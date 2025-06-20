https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html

Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги

Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги - РИА Новости, 20.06.2025

Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги

Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:39:00+03:00

2025-06-20T16:39:00+03:00

2025-06-20T16:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024221405_12:0:1194:665_1920x0_80_0_0_4e463603128d1d704e44a7e19e4b9a07.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих сослуживцев, а также что первым делом хочет увидеться с детьми, женой и матерью. "Чувствую себя в кругу семьи. Вижу флаги, вижу своих сослуживцев, ощущения непередаваемые, я чувствую, что я вернулся домой", - сказал военнослужащий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он поблагодарил российской оборонное ведомство "за то, что забрали нас домой и вернули", и признался, что первым делом хочет обнять детей, увидеть жену и мать. "Я очень сильно рад. Поблагодарить хочу министерство обороны России за то, что провели такой масштабный обмен, что так часто меняют, что я дома. Передаю всем привет, маме, детям своим, сестрёнке, младшей, отцу своему", - сказал ещё один из вернувшихся. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html

https://ria.ru/20250619/zvonok-2023967775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия