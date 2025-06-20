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Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги - РИА Новости, 20.06.2025
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:39:00+03:00
2025-06-20T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих сослуживцев, а также что первым делом хочет увидеться с детьми, женой и матерью. "Чувствую себя в кругу семьи. Вижу флаги, вижу своих сослуживцев, ощущения непередаваемые, я чувствую, что я вернулся домой", - сказал военнослужащий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он поблагодарил российской оборонное ведомство "за то, что забрали нас домой и вернули", и признался, что первым делом хочет обнять детей, увидеть жену и мать. "Я очень сильно рад. Поблагодарить хочу министерство обороны России за то, что провели такой масштабный обмен, что так часто меняют, что я дома. Передаю всем привет, маме, детям своим, сестрёнке, младшей, отцу своему", - сказал ещё один из вернувшихся. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги

Вернувшийся российский военный: среди флагов РФ чувствую себя в кругу семьи

© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Минобороны России
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих сослуживцев, а также что первым делом хочет увидеться с детьми, женой и матерью.
"Чувствую себя в кругу семьи. Вижу флаги, вижу своих сослуживцев, ощущения непередаваемые, я чувствую, что я вернулся домой", - сказал военнослужащий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он поблагодарил российской оборонное ведомство "за то, что забрали нас домой и вернули", и признался, что первым делом хочет обнять детей, увидеть жену и мать.
"Я очень сильно рад. Поблагодарить хочу министерство обороны России за то, что провели такой масштабный обмен, что так часто меняют, что я дома. Передаю всем привет, маме, детям своим, сестрёнке, младшей, отцу своему", - сказал ещё один из вернувшихся.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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