https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги - РИА Новости, 20.06.2025
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:39:00+03:00
2025-06-20T16:39:00+03:00
2025-06-20T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024221405_12:0:1194:665_1920x0_80_0_0_4e463603128d1d704e44a7e19e4b9a07.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих сослуживцев, а также что первым делом хочет увидеться с детьми, женой и матерью. "Чувствую себя в кругу семьи. Вижу флаги, вижу своих сослуживцев, ощущения непередаваемые, я чувствую, что я вернулся домой", - сказал военнослужащий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он поблагодарил российской оборонное ведомство "за то, что забрали нас домой и вернули", и признался, что первым делом хочет обнять детей, увидеть жену и мать. "Я очень сильно рад. Поблагодарить хочу министерство обороны России за то, что провели такой масштабный обмен, что так часто меняют, что я дома. Передаю всем привет, маме, детям своим, сестрёнке, младшей, отцу своему", - сказал ещё один из вернувшихся. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html
https://ria.ru/20250619/zvonok-2023967775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024221405_160:0:1047:665_1920x0_80_0_0_74c9461dc443384f48151cfd7a4ec40c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
Вернувшийся российский военный: среди флагов РФ чувствую себя в кругу семьи
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, рассказал, что чувствует себя в кругу семьи, когда видит российские флаги и своих сослуживцев, а также что первым делом хочет увидеться с детьми, женой и матерью.
"Чувствую себя в кругу семьи. Вижу флаги, вижу своих сослуживцев, ощущения непередаваемые, я чувствую, что я вернулся домой", - сказал военнослужащий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он поблагодарил российской оборонное ведомство "за то, что забрали нас домой и вернули", и признался, что первым делом хочет обнять детей, увидеть жену и мать.
"Я очень сильно рад. Поблагодарить хочу министерство обороны России за то, что провели такой масштабный обмен, что так часто меняют, что я дома. Передаю всем привет, маме, детям своим, сестрёнке, младшей, отцу своему", - сказал ещё один из вернувшихся.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле
, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ
.
Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии
и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию
для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.