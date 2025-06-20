Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/vengrija-2024069660.html
В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС
В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 20.06.2025
В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС
Продолжавшийся два месяца опрос граждан Венгрии о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, завершается в пятницу. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:34:00+03:00
2025-06-20T00:34:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Продолжавшийся два месяца опрос граждан Венгрии о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, завершается в пятницу. Бюллетени рассылались по почте и содержали один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно было ответить "да" или "нет". Венгерское правительство сообщало, что после завершения опроса 20 июня его результаты будут подсчитаны, опубликованы и направлены в Брюссель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Одновременно со стартом опроса 14 апреля на улицах венгерских городов и деревень, а также на трассах появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера. На плакатах было написано "Мы не позволим принять решение без нас!". В середине мая появилась новая версия плакатов - с портретами тех же лиц, но более конкретной надписью "проголосуем "нет". Как сообщил в середине июня Орбан, число принявших участие в опросе уже превысило два миллиона человек из десяти миллионов населения страны. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Сам Орбан принял участие в опросе почти сразу после его начала в апреле. Венгерский премьер опубликовал фотографию с заполненным бюллетенем, на которой видно, что он проголосовал против. Венгерские власти неоднократно заявляли, что Украина совершенно не готова вступать в ЕС, ее прием станет катастрофой как для Венгрии, так и для всего сообщества, и призывали граждан высказать свое мнение и не допустить этого. Если Украину "затолкают" в ЕС в ускоренном порядке до 2030 года, деньги из европейского бюджета будут направлены не на развитие экономики стран-членов, а на Украину, страны ЕС заполонит украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги, отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Орбан подчеркивал, что при вступлении Украины в сообщество в европейских странах еще больше вырастет преступность из-за европейской мафии и кибермошенников. По его словам, Брюссель нацелен поскорее принять Украину, которая и до конфликта была страной-банкротом, в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка" и высосет "каждый евро, форинт и злотый", предназначенные странам-членам ЕС. Венгерский исследовательский центр Szazadveg в начале июня опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022183504.html
https://ria.ru/20250523/orban-2018605715.html
https://ria.ru/20250414/vengriya-2011073806.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейская народная партия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейская народная партия
В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС

Опрос граждан Венгрии о вступлении Украины в ЕС завершается в пятницу

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Продолжавшийся два месяца опрос граждан Венгрии о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, завершается в пятницу.
Бюллетени рассылались по почте и содержали один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно было ответить "да" или "нет". Венгерское правительство сообщало, что после завершения опроса 20 июня его результаты будут подсчитаны, опубликованы и направлены в Брюссель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского
11 июня, 10:41
Одновременно со стартом опроса 14 апреля на улицах венгерских городов и деревень, а также на трассах появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера. На плакатах было написано "Мы не позволим принять решение без нас!". В середине мая появилась новая версия плакатов - с портретами тех же лиц, но более конкретной надписью "проголосуем "нет".
Как сообщил в середине июня Орбан, число принявших участие в опросе уже превысило два миллиона человек из десяти миллионов населения страны. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Сам Орбан принял участие в опросе почти сразу после его начала в апреле. Венгерский премьер опубликовал фотографию с заполненным бюллетенем, на которой видно, что он проголосовал против.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
23 мая, 11:09
Венгерские власти неоднократно заявляли, что Украина совершенно не готова вступать в ЕС, ее прием станет катастрофой как для Венгрии, так и для всего сообщества, и призывали граждан высказать свое мнение и не допустить этого. Если Украину "затолкают" в ЕС в ускоренном порядке до 2030 года, деньги из европейского бюджета будут направлены не на развитие экономики стран-членов, а на Украину, страны ЕС заполонит украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги, отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Орбан подчеркивал, что при вступлении Украины в сообщество в европейских странах еще больше вырастет преступность из-за европейской мафии и кибермошенников. По его словам, Брюссель нацелен поскорее принять Украину, которая и до конфликта была страной-банкротом, в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка" и высосет "каждый евро, форинт и злотый", предназначенные странам-членам ЕС.
Венгерский исследовательский центр Szazadveg в начале июня опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Эксперт объяснил, почему в Венгрии проводят опрос о приеме Украины в ЕС
14 апреля, 06:31
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейская народная партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала