В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС
Опрос граждан Венгрии о вступлении Украины в ЕС завершается в пятницу
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Продолжавшийся два месяца опрос граждан Венгрии о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, завершается в пятницу.
Бюллетени рассылались по почте и содержали один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно было ответить "да" или "нет". Венгерское правительство сообщало, что после завершения опроса 20 июня его результаты будут подсчитаны, опубликованы и направлены в Брюссель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Одновременно со стартом опроса 14 апреля на улицах венгерских городов и деревень, а также на трассах появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера. На плакатах было написано "Мы не позволим принять решение без нас!". В середине мая появилась новая версия плакатов - с портретами тех же лиц, но более конкретной надписью "проголосуем "нет".
Как сообщил в середине июня Орбан, число принявших участие в опросе уже превысило два миллиона человек из десяти миллионов населения страны. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Сам Орбан принял участие в опросе почти сразу после его начала в апреле. Венгерский премьер опубликовал фотографию с заполненным бюллетенем, на которой видно, что он проголосовал против.
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Венгерские власти неоднократно заявляли, что Украина совершенно не готова вступать в ЕС, ее прием станет катастрофой как для Венгрии, так и для всего сообщества, и призывали граждан высказать свое мнение и не допустить этого. Если Украину "затолкают" в ЕС в ускоренном порядке до 2030 года, деньги из европейского бюджета будут направлены не на развитие экономики стран-членов, а на Украину, страны ЕС заполонит украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги, отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Орбан подчеркивал, что при вступлении Украины в сообщество в европейских странах еще больше вырастет преступность из-за европейской мафии и кибермошенников. По его словам, Брюссель нацелен поскорее принять Украину, которая и до конфликта была страной-банкротом, в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка" и высосет "каждый евро, форинт и злотый", предназначенные странам-членам ЕС.
Венгерский исследовательский центр Szazadveg в начале июня опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.