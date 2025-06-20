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Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину, пишет Bild
Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину, пишет Bild - РИА Новости, 20.06.2025
Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину, пишет Bild
Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину, а также предложить приехать в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:12:00+03:00
2025-06-20T18:12:00+03:00
2025-06-20T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину, а также предложить приехать в Москву, пишет газета Bild. В четверг на ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. "Он (Мерц – ред.) должен принять предложение о разговоре и позвонить Путину", - приводит издание слова главы партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). Кроме того, Мерц, по ее мнению, должен выступить с предложением посетить с визитом Москву, сообщает газета. "Теперь слово за Мерцем", - заключила Вагенкнехт. Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с канцлером Фридрихом Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет. В четверг политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали Мерца провести разговор с Путиным и использовать это в качестве возможной отправной точки для дипломатии.
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в мире, германия, москва, россия, владимир путин, фридрих мерц, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Москва, Россия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт
Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину, пишет Bild
Bild: Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину и посетить Москву