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ЦАХАЛ заявила, что атаковала ракетные пусковые установки в Иране

ЦАХАЛ заявила, что атаковала ракетные пусковые установки в Иране - РИА Новости, 20.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что атаковала ракетные пусковые установки в Иране

Армия Израиля нанесла удары по трем ракетным установкам в Иране и уничтожила офицера, который занимался их запуском, заявила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:55:00+03:00

2025-06-20T08:55:00+03:00

2025-06-20T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по трем ракетным установкам в Иране и уничтожила офицера, который занимался их запуском, заявила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "Силы ЦАХАЛ атаковали три ракетные установки в Иране, готовые к запуску по территории Израиля, а также нанесли удары по военному офицеру, который занимался их запуском", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам.

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в мире, иран, израиль, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте