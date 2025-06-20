https://ria.ru/20250620/umukhoza-2024146432.html
Власти Руанды арестовали лидера оппозиции
Власти Руанды арестовали лидера оппозиции - РИА Новости, 20.06.2025
Власти Руанды арестовали лидера оппозиции
Власти Руанды арестовали лидера оппозиции Виктуар Ингабире Умухозу по обвинению в разжигании общественных беспорядков, сообщает местная газета New Times. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:18:00+03:00
2025-06-20T11:18:00+03:00
2025-06-20T11:18:00+03:00
поль кагаме
руанда
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/65/1552576502_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_ffb2fb84736fb4890d5c723decd37f03.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Руанды арестовали лидера оппозиции Виктуар Ингабире Умухозу по обвинению в разжигании общественных беспорядков, сообщает местная газета New Times. "Виктуар Ингабире арестована в связи с предполагаемым заговором с целью разжигания общественных беспорядков", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на местное бюро расследований (RIB). Отмечается, что в 2013 году Ингабире приговаривали к 13 годам тюремного заключения, однако в 2018 году ей смягчили приговор и выпустили на свободу. Ингабире известна своей критикой действующего президента Руанды Поля Кагаме. В частности, в прошлом году она выступила в поддержку недовольных тем, что Кагаме в дни 30-летней годовщины геноцида народа тутси был замечен среди зрителей на матче "Арсенал" против "Баварии" в Великобритании, в то время как в Руанде в период траура спортивные мероприятия были отменены.
https://ria.ru/20250501/ssha-2014521122.html
руанда
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/65/1552576502_96:0:1912:1362_1920x0_80_0_0_5183d4d9ab5bfc0c8cfb2c8711dc116d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поль кагаме, руанда, великобритания, в мире
Поль Кагаме, Руанда, Великобритания, В мире
Власти Руанды арестовали лидера оппозиции
Власти Руанды арестовали лидера оппозиции Виктуар Ингабире Умухозу