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Власти Руанды арестовали лидера оппозиции

Власти Руанды арестовали лидера оппозиции - РИА Новости, 20.06.2025

Власти Руанды арестовали лидера оппозиции

Власти Руанды арестовали лидера оппозиции Виктуар Ингабире Умухозу по обвинению в разжигании общественных беспорядков, сообщает местная газета New Times. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:18:00+03:00

2025-06-20T11:18:00+03:00

2025-06-20T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Руанды арестовали лидера оппозиции Виктуар Ингабире Умухозу по обвинению в разжигании общественных беспорядков, сообщает местная газета New Times. "Виктуар Ингабире арестована в связи с предполагаемым заговором с целью разжигания общественных беспорядков", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на местное бюро расследований (RIB). Отмечается, что в 2013 году Ингабире приговаривали к 13 годам тюремного заключения, однако в 2018 году ей смягчили приговор и выпустили на свободу. Ингабире известна своей критикой действующего президента Руанды Поля Кагаме. В частности, в прошлом году она выступила в поддержку недовольных тем, что Кагаме в дни 30-летней годовщины геноцида народа тутси был замечен среди зрителей на матче "Арсенал" против "Баварии" в Великобритании, в то время как в Руанде в период траура спортивные мероприятия были отменены.

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поль кагаме, руанда, великобритания, в мире