https://ria.ru/20250620/ukraina-2024413106.html

Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета

Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета - РИА Новости, 20.06.2025

Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета

Украинский военный-отпускник в Кривом Роге Днепропетровской области стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил 10-летнего... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:23:00+03:00

2025-06-20T21:23:00+03:00

2025-06-20T21:23:00+03:00

в мире

кривой рог

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинский военный-отпускник в Кривом Роге Днепропетровской области стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил 10-летнего мальчика, сообщает издание "Страна.ua". "В Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил в голову 10-летнего мальчика… Военный был в отпуске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание другие подробности не приводит. Официальная информация от правоохранительных органов не публиковалась.

https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы украины