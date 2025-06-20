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Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета
Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета - РИА Новости, 20.06.2025
Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета
Украинский военный-отпускник в Кривом Роге Днепропетровской области стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил 10-летнего... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинский военный-отпускник в Кривом Роге Днепропетровской области стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил 10-летнего мальчика, сообщает издание "Страна.ua". "В Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил в голову 10-летнего мальчика… Военный был в отпуске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание другие подробности не приводит. Официальная информация от правоохранительных органов не публиковалась.
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета
Военный-отпускник в Кривом Роге ранил ребенка из пневматического пистолета