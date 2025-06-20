https://ria.ru/20250620/ukraina-2024328548.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.06.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:36:00+03:00

2025-06-20T17:36:00+03:00

2025-06-20T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 17.25. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф