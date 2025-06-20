https://ria.ru/20250620/ukraina-2024282742.html

Эксперт объяснил, почему Украина не сможет вступить в ЕС

Эксперт объяснил, почему Украина не сможет вступить в ЕС - РИА Новости, 20.06.2025

Эксперт объяснил, почему Украина не сможет вступить в ЕС

Украина не сможет вступить в Евросоюз, потому что не соответствует его требованиям, а без их соблюдения исключительно на политической основе новую страну в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:22:00+03:00

2025-06-20T16:22:00+03:00

2025-06-20T16:22:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Украина не сможет вступить в Евросоюз, потому что не соответствует его требованиям, а без их соблюдения исключительно на политической основе новую страну в сообщество принимать нельзя, и всё больше стран понимают это, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. В пятницу в Венгрии завершается продолжавшийся два месяца опрос граждан о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз. Венгерское правительство сообщало, что после завершения опроса 20 июня его результаты будут подсчитаны, опубликованы и направлены в Брюссель. "Украина не может вступить в ЕС, потому что у Евросоюза официально очень серьезные требования для вступления. Украина не может выполнить ни одно из них. В настоящее время существует политическое давление со стороны глав Еврокомиссии фон дер Ляйен и руководства Брюсселя, чтобы Украину в ЕС приняли на политической основе. Это невозможно", - сказал Ногради. Эксперт подчеркнул, что все больше стран говорят о том, что не готовы при голосовании поддержать вступление Украины в ЕС, помимо Венгрии, это ещё и Словакия. По его словам, Украина проиграла в конфликте, но Киев и Брюссель отказываются это признавать, в то время как Вашингтон "все ясно видит". "Украина устала, истощена, ее резервы исчерпаны. То, как людей на улицах вербуют силой, показывает, что Украина не победит и не может победить в этой войне. Она окончена. А у России резервов гораздо больше, они практически неисчерпаемы", - отметил аналитик. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250414/vengriya-2011073806.html

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023959556.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия