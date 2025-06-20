https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск - РИА Новости, 20.06.2025
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:30:00+03:00
2025-06-20T13:30:00+03:00
2025-06-20T13:30:00+03:00
здоровье - общество
суджанский район
курск
украина
александр хинштейн
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024204449_0:89:1171:747_1920x0_80_0_0_f22def35092c93dc027af40be9a4892c.jpg
КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Вечером в четверг Хинштейн сообщил, что еще две жительницы курского Суджанского района возвращены с территории Украины при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Сегодня ночью наши жительницы Суджанского района, возвращённые с Украины, прибыли в Курск.... В ПРВ женщин осмотрел врач, в ближайшее время их будут наблюдать, а уже сегодня они пройдут полное медицинское обследование. Обязательно обеспечим необходимое лечение, поможем восстановить документы и оформить выплаты", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что женщины уже встретились со своими близкими.
https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html
суджанский район
курск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024204449_59:0:1100:781_1920x0_80_0_0_30dc8874cadda86eb77163e24d5ffcc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, суджанский район, курск, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова
Здоровье - Общество, Суджанский район, Курск, Украина, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
Хинштейн: возвращенных с Украины жительниц Суджанского района привезли в Курск