https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html

Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск

Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск - РИА Новости, 20.06.2025

Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск

Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:30:00+03:00

2025-06-20T13:30:00+03:00

2025-06-20T13:30:00+03:00

здоровье - общество

суджанский район

курск

украина

александр хинштейн

татьяна москалькова

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КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Вечером в четверг Хинштейн сообщил, что еще две жительницы курского Суджанского района возвращены с территории Украины при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Сегодня ночью наши жительницы Суджанского района, возвращённые с Украины, прибыли в Курск.... В ПРВ женщин осмотрел врач, в ближайшее время их будут наблюдать, а уже сегодня они пройдут полное медицинское обследование. Обязательно обеспечим необходимое лечение, поможем восстановить документы и оформить выплаты", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что женщины уже встретились со своими близкими.

https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html

суджанский район

курск

украина

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здоровье - общество, суджанский район, курск, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова