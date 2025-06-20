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Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск - РИА Новости, 20.06.2025
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13:30 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск - РИА Новости, 20.06.2025
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:30:00+03:00
2025-06-20T13:30:00+03:00
здоровье - общество
суджанский район
курск
украина
александр хинштейн
татьяна москалькова
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КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Вечером в четверг Хинштейн сообщил, что еще две жительницы курского Суджанского района возвращены с территории Украины при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Сегодня ночью наши жительницы Суджанского района, возвращённые с Украины, прибыли в Курск.... В ПРВ женщин осмотрел врач, в ближайшее время их будут наблюдать, а уже сегодня они пройдут полное медицинское обследование. Обязательно обеспечим необходимое лечение, поможем восстановить документы и оформить выплаты", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что женщины уже встретились со своими близкими.
https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html
суджанский район
курск
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здоровье - общество, суджанский район, курск, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова
Здоровье - Общество, Суджанский район, Курск, Украина, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск

Хинштейн: возвращенных с Украины жительниц Суджанского района привезли в Курск

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВозвращенная из Украины жительница Суджанского района
Возвращенная из Украины жительница Суджанского района - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Возвращенная из Украины жительница Суджанского района
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КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Возвращенных накануне жительниц курского Суджанского района привезли в Курск, им восстановят документы и оформят выплаты, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Вечером в четверг Хинштейн сообщил, что еще две жительницы курского Суджанского района возвращены с территории Украины при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВозвращенная из Украины жительница Суджанского района
Возвращенная из Украины жительница Суджанского района - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Возвращенная из Украины жительница Суджанского района
"Сегодня ночью наши жительницы Суджанского района, возвращённые с Украины, прибыли в Курск.... В ПРВ женщин осмотрел врач, в ближайшее время их будут наблюдать, а уже сегодня они пройдут полное медицинское обследование. Обязательно обеспечим необходимое лечение, поможем восстановить документы и оформить выплаты", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что женщины уже встретились со своими близкими.
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область
4 марта, 17:32
 
Здоровье - ОбществоСуджанский районКурскУкраинаАлександр ХинштейнТатьяна Москалькова
 
 
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