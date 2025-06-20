Российские военные нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины за неделю
ВС РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов по связанным с ВПК Украины объектам
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 14 по 20 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18