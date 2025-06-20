https://ria.ru/20250620/ukraina-2024173500.html

Российские военные нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины за неделю

Российские военные нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 20.06.2025

Российские военные нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:12:00+03:00

2025-06-20T12:12:00+03:00

2025-06-20T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 14 по 20 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, вооруженные силы украины