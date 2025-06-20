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Сальдо назвал Великобританию главным режиссером конфликта на Украине

Сальдо назвал Великобританию главным режиссером конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025

Сальдо назвал Великобританию главным режиссером конфликта на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Великобритания является главным западным "режиссером", манипулирующим США в конфликте на Украине, и в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:04:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Великобритания является главным западным "режиссером", манипулирующим США в конфликте на Украине, и в Вашингтоне уже начинают это понимать. "Переговоры ведутся - это лучше, чем когда их нет. Ведутся не представителями киевского режима. Они ведутся именно теми людьми, которыми управляют западные режиссеры. В первую очередь это, конечно же, Англия, колонизатор всего мира... Соединенные Штаты сейчас начинают понимать, что Англия манипулирует даже ими. А сейчас именно ситуация все больше и больше складывается в пользу справедливости. Соединенные Штаты во главе с президентом Трампом начинают осознавать, что они тоже являются в определенной степени заложниками чьих-то манипуляционных действий, а именно тех структур, которые чужими руками ведут войны. Более 500 лет войны чужими руками ведет именно Англия на территориях всех других государств. Точно так же сейчас происходит на Украине", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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