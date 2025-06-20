https://ria.ru/20250620/ukraina-2024086978.html

Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов

Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов - РИА Новости, 20.06.2025

Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов

Украина отказалась оспорить иски об энергоблокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T06:40:00+03:00

2025-06-20T06:40:00+03:00

2025-06-20T09:27:00+03:00

пмэф-2025

республика крым

украина

россия

владимир константинов

владимир путин

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896670816_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_3fc6d8207ef5e729873bd16e841e58ab.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Украина отказалась оспорить иски об энергоблокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Проведен колоссальный объем работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски", — сказал собеседник агентства. Как отметил глава парламента, Крым намерен потребовать от Киева компенсацию за водную и энергетическую блокады после окончания спецоперации."Нельзя это прощать. Простишь сейчас, то получишь удар в следующий раз", — подчеркнул Константинов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023779867.html

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

республика крым

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, украина, россия, владимир константинов, владимир путин, киев