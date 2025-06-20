https://ria.ru/20250620/ukraina-2024086978.html
Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов
Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов - РИА Новости, 20.06.2025
Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов
Украина отказалась оспорить иски об энергоблокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:40:00+03:00
2025-06-20T06:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Украина отказалась оспорить иски об энергоблокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Проведен колоссальный объем работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски", — сказал собеседник агентства. Как отметил глава парламента, Крым намерен потребовать от Киева компенсацию за водную и энергетическую блокады после окончания спецоперации."Нельзя это прощать. Простишь сейчас, то получишь удар в следующий раз", — подчеркнул Константинов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023779867.html
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, украина, россия, владимир константинов, владимир путин, киев
ПМЭФ-2025, Республика Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, Киев
Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов
Константинов: Украина отказалась оспорить иски об энергоблокаде Крыма