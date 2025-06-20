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Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины
Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:55:00+03:00
2025-06-20T05:55:00+03:00
2025-06-20T05:55:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. "Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину - но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьёзный перекос в экономике в пользу оборонных расходов", - сказал Мюррей. По его словам, увеличение военных бюджетов выгодно самим политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей. "Политики всегда стремятся наращивать оборонные траты, потому что это самая коррумпированная индустрия. Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно", - добавил Мюррей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, узбекистан, крейг мюррей, в мире
Украина, Великобритания, Узбекистан, Крейг Мюррей, В мире
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины
Экс-посол Британии в Узбекистане: поддержка Украины больше не по силам Европе