Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024084982.html
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины
Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:55:00+03:00
2025-06-20T05:55:00+03:00
украина
великобритания
узбекистан
крейг мюррей
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. "Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину - но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьёзный перекос в экономике в пользу оборонных расходов", - сказал Мюррей. По его словам, увеличение военных бюджетов выгодно самим политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей. "Политики всегда стремятся наращивать оборонные траты, потому что это самая коррумпированная индустрия. Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно", - добавил Мюррей.
https://ria.ru/20250619/ritter-2024029545.html
https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html
украина
великобритания
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, узбекистан, крейг мюррей, в мире
Украина, Великобритания, Узбекистан, Крейг Мюррей, В мире
Экс-посол Британии в Узбекистане оценил возможность поддержки Украины

Экс-посол Британии в Узбекистане: поддержка Украины больше не по силам Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
"Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину - но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьёзный перекос в экономике в пользу оборонных расходов", - сказал Мюррей.
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию
Вчера, 19:20
По его словам, увеличение военных бюджетов выгодно самим политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей.
"Политики всегда стремятся наращивать оборонные траты, потому что это самая коррумпированная индустрия. Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно", - добавил Мюррей.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе
02:51
 
УкраинаВеликобританияУзбекистанКрейг МюррейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала