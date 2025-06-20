https://ria.ru/20250620/ugrozy-2024370812.html

Россия всегда зеркально отвечает на угрозы, заявил Путин

Россия всегда зеркально отвечает на угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия всегда зеркально отвечает на угрозы, заявил Путин

Россия всегда зеркально отвечает на все угрозы, которые ей создают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:58:00+03:00

2025-06-20T18:58:00+03:00

2025-06-20T19:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия всегда зеркально отвечает на все угрозы, которые ей создают, заявил президент РФ Владимир Путин."И здравый смысл, и практика наших действий говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы: "а" - отвечаем всегда, "б" - и всегда зеркально", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024367983.html

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россия, владимир путин, в мире