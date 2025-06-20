https://ria.ru/20250620/tver-2024163422.html
В Тверской области продолжится развитие курорта "Завидово"
В Тверской области продолжится развитие курорта "Завидово" - РИА Новости, 20.06.2025
В Тверской области продолжится развитие курорта "Завидово"
Правительство Тверской области и компания "Завидово Девелопмент" подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туризма и индустрии гостеприимства в регионе,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:55:00+03:00
2025-06-20T11:55:00+03:00
2025-06-20T11:55:00+03:00
тверская область
экономика
игорь руденя
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и компания "Завидово Девелопмент" подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туризма и индустрии гостеприимства в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров "Завидово Девелопмент" Сергей Бачин на полях ПМЭФ-2025. Стороны договорились о расширении границ особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Завидово". Совместно с правительством Тверской области выберут наиболее эффективные предложения потенциальных инвесторов. В пресс-службе отметили, что в результате совместных усилий объем вложений в развитие курорта составит порядка 5 миллиардов рублей. Также одно из направлений сотрудничества в рамках подписанного соглашения – передача в управление компании здания речного вокзала "Завидово". В составе транспортно-пересадочного узла этот объект станет "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге. Предусмотрен подбор арендаторов для помещений здания, создание современного пространства, которое станет круглогодичной точкой притяжения туристов. "Проекты вашей компании на территории Завидово уже стали ключевым драйвером развития туриндустрии в нашем регионе, задали высочайшие стандарты создания туристических объектов мирового уровня, качества отдыха и сервиса для наших гостей. Для нас это дальнейшее развитие территории Тверской области, ее туристического и инвестиционного потенциала, создание современных рабочих мест для наших жителей, молодежи", – приводит пресс-служба слова Рудени. В 2024 году в Завидове начал работу речной порт, который вошел в туристско-рекреационный кластер "Волжское море". Он может принимать до семи круизных лайнеров одновременно, а вне периода навигации – до пяти туристических теплоходов и десяти экскурсионных и прогулочных судов. Порт рассчитан на 816 судозаходов в год и на среднегодовой пассажиропоток около 204 тысяч человек. Транспортно-пересадочный узел "Завидово" объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. На следующем этапе будет построена железнодорожная ветка протяженностью 15,6 километра от Октябрьской железной дороги до порта. В этом году по национальному проекту "Туризм и гостеприимство" в ОЭЗ "Завидово" создадут круглогодичный семейный центр отдыха с аквапарком. Там же появятся три отеля. Планируется, что уже в 2026 году курорт примет порядка 1 миллиона туристов.
https://ria.ru/20250619/rudenya-2024054424.html
https://ria.ru/20250619/klaster-2024042356.html
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экономика, игорь руденя, коммерческая недвижимость, октябрьская железная дорога
Тверская область, Экономика, Игорь Руденя, Коммерческая недвижимость, Октябрьская железная дорога
В Тверской области продолжится развитие курорта "Завидово"
Правительство Тверской области заключило договор с "Завидово Девелопмент"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и компания "Завидово Девелопмент" подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туризма и индустрии гостеприимства в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Документ подписали губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров "Завидово Девелопмент" Сергей Бачин на полях ПМЭФ-2025. Стороны договорились о расширении границ особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Завидово". Совместно с правительством Тверской области выберут наиболее эффективные предложения потенциальных инвесторов. В пресс-службе отметили, что в результате совместных усилий объем вложений в развитие курорта составит порядка 5 миллиардов рублей.
Также одно из направлений сотрудничества в рамках подписанного соглашения – передача в управление компании здания речного вокзала "Завидово". В составе транспортно-пересадочного узла этот объект станет "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге. Предусмотрен подбор арендаторов для помещений здания, создание современного пространства, которое станет круглогодичной точкой притяжения туристов.
"Проекты вашей компании на территории Завидово уже стали ключевым драйвером развития туриндустрии в нашем регионе, задали высочайшие стандарты создания туристических объектов мирового уровня, качества отдыха и сервиса для наших гостей. Для нас это дальнейшее развитие территории Тверской области, ее туристического и инвестиционного потенциала, создание современных рабочих мест для наших жителей, молодежи", – приводит пресс-служба слова Рудени.
В 2024 году в Завидове начал работу речной порт, который вошел в туристско-рекреационный кластер "Волжское море". Он может принимать до семи круизных лайнеров одновременно, а вне периода навигации – до пяти туристических теплоходов и десяти экскурсионных и прогулочных судов. Порт рассчитан на 816 судозаходов в год и на среднегодовой пассажиропоток около 204 тысяч человек.
Транспортно-пересадочный узел "Завидово" объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. На следующем этапе будет построена железнодорожная ветка протяженностью 15,6 километра от Октябрьской железной дороги до порта.
В этом году по национальному проекту "Туризм и гостеприимство" в ОЭЗ "Завидово" создадут круглогодичный семейный центр отдыха с аквапарком. Там же появятся три отеля.
Планируется, что уже в 2026 году курорт примет порядка 1 миллиона туристов.