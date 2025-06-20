https://ria.ru/20250620/turpotok-2024197702.html

Чернышенко спрогнозировал годовой турпоток по России

Чернышенко спрогнозировал годовой турпоток по России - РИА Новости, 20.06.2025

Чернышенко спрогнозировал годовой турпоток по России

Годовой турпоток по России в 2025 году может достичь 98 миллионов поездок, сообщил РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:06:00+03:00

2025-06-20T13:06:00+03:00

2025-06-20T13:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Годовой турпоток по России в 2025 году может достичь 98 миллионов поездок, сообщил РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Статистика за четыре месяца 2025 года – 25 миллионов поездок по стране. Прогнозируется, что годовой турпоток составит порядка 98 миллионов поездок", - сказал зампред правительства. Он добавил, что туристическая индустрия страны демонстрирует постоянный поступательный рост. "Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент (России Владимир Путин - ред.), 140 миллионов туристических поездок к 2030 году, будет достигнута", - заключил Чернышенко. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий чернышенко