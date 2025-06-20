https://ria.ru/20250620/turizm-2024128834.html

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 20.06.2025

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:37:00+03:00

2025-06-20T10:37:00+03:00

2025-06-20T10:37:00+03:00

туризм

экономика

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117127_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_dabff6b0686c236320c8e6043b2e6796.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Туристическая индустрия демонстрирует постоянный поступательный рост. Это не может не радовать. Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент (России Владимир Путин - ред.), 140 миллионов туристических поездок к 2030 году будет достигнута. Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%", - сказал зампред правительства. Он добавил, что это хороший рост - самый большой среди различных отраслей. "Главное, что он продолжается", - заключил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин