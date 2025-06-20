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Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 20.06.2025
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:37:00+03:00
2025-06-20T10:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Туристическая индустрия демонстрирует постоянный поступательный рост. Это не может не радовать. Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент (России Владимир Путин - ред.), 140 миллионов туристических поездок к 2030 году будет достигнута. Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%", - сказал зампред правительства. Он добавил, что это хороший рост - самый большой среди различных отраслей. "Главное, что он продолжается", - заключил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Чернышенко: число турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году