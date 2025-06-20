https://ria.ru/20250620/turisty-2024209525.html
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье - РИА Новости, 20.06.2025
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье
Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:40:00+03:00
2025-06-20T13:40:00+03:00
2025-06-20T13:40:00+03:00
пмэф-2025
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краснодарский край
темрюкский район
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Данные по турсезону в Краснодарском крае достаточно неплохи. Загрузка высокая на всех курортных точках по всему побережью черноморскому, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района", - сообщила глава ведомства. Она пояснила, что в Анапе и Темрюкском районе, несмотря на запрет использования пляжей, работают все летние оздоровительные учреждения. Там открыты бассейны и есть масса развлечений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, анапа, краснодарский край, темрюкский район, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2025, Новости - Туризм, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье
Попова назвала турзагрузку на курортах черноморского побережья высокой