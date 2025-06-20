https://ria.ru/20250620/turisty-2024209525.html

Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье

Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье - РИА Новости, 20.06.2025

Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье

Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:40:00+03:00

2025-06-20T13:40:00+03:00

2025-06-20T13:40:00+03:00

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новости - туризм

анапа

краснодарский край

темрюкский район

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Данные по турсезону в Краснодарском крае достаточно неплохи. Загрузка высокая на всех курортных точках по всему побережью черноморскому, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района", - сообщила глава ведомства. Она пояснила, что в Анапе и Темрюкском районе, несмотря на запрет использования пляжей, работают все летние оздоровительные учреждения. Там открыты бассейны и есть масса развлечений.

https://ria.ru/20250620/turpotok-2024197702.html

анапа

краснодарский край

темрюкский район

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, анапа, краснодарский край, темрюкский район, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)