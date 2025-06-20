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Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/turisty-2024209525.html
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье - РИА Новости, 20.06.2025
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье
Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:40:00+03:00
2025-06-20T13:40:00+03:00
пмэф-2025
новости - туризм
анапа
краснодарский край
темрюкский район
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Данные по турсезону в Краснодарском крае достаточно неплохи. Загрузка высокая на всех курортных точках по всему побережью черноморскому, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района", - сообщила глава ведомства. Она пояснила, что в Анапе и Темрюкском районе, несмотря на запрет использования пляжей, работают все летние оздоровительные учреждения. Там открыты бассейны и есть масса развлечений.
https://ria.ru/20250620/turpotok-2024197702.html
анапа
краснодарский край
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новости - туризм, анапа, краснодарский край, темрюкский район, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2025, Новости - Туризм, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила ситуацию с туристами на черноморском побережье

Попова назвала турзагрузку на курортах черноморского побережья высокой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид с горы Большой Ахун на Сочи
Вид с горы Большой Ахун на Сочи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Туристическая загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Данные по турсезону в Краснодарском крае достаточно неплохи. Загрузка высокая на всех курортных точках по всему побережью черноморскому, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района", - сообщила глава ведомства.
Она пояснила, что в Анапе и Темрюкском районе, несмотря на запрет использования пляжей, работают все летние оздоровительные учреждения. Там открыты бассейны и есть масса развлечений.
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Чернышенко спрогнозировал годовой турпоток по России
Вчера, 13:06
 
ПМЭФ-2025Новости - ТуризмАнапаКраснодарский крайТемрюкский районАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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