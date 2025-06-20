https://ria.ru/20250620/tseli-2024094420.html

Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области

Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2025

Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области

Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в течение десяти... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:23:00+03:00

2025-06-20T08:23:00+03:00

2025-06-20T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

работино

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безопасность

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ТОКМАК, 20 июн – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в течение десяти дней поразил 20 целей, в том числе станции усиления сигнала для FPV БПЛА, личный состав и позиции украинских боевиков, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Нам дают цели, и мы начинаем работать по ним. Залетаем в блиндажи в окошки. Брал с собой 20 дронов и все отработал. Все с попаданиями… За время дежурства поразили "Бабу ягу" (тяжелый БПЛА квадрокоптерного типа – ред.), различные блиндажи, живую силу противника и антенны FPV и "инкубаторы" (станция усиления сигнала и увеличения дальности полета для ударных БПЛА - ред.)",- рассказал "Вохан".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Военнослужащий: расчет БПЛА ВС РФ за 10 дней поразил 20 целей в Запорожской области "Залетаем в блиндажи в окошки. Брал с собой 20 дронов и все отработал" Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" в районе Работино в Запорожской области за 10 дней поразил 20 целей, среди которых станции усиления сигнала для FPV, личный состав. Кроме того, была уничтожена автогруппа ВСУ на Ореховском направлении. 2025-06-20T08:23 true PT2M43S

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запорожская область, работино, вооруженные силы рф, безопасность