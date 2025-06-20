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Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области
Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2025
Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области
Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в течение десяти... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:23:00+03:00
2025-06-20T08:23:00+03:00
2025-06-20T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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работино
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безопасность
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ТОКМАК, 20 июн – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в течение десяти дней поразил 20 целей, в том числе станции усиления сигнала для FPV БПЛА, личный состав и позиции украинских боевиков, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Нам дают цели, и мы начинаем работать по ним. Залетаем в блиндажи в окошки. Брал с собой 20 дронов и все отработал. Все с попаданиями… За время дежурства поразили "Бабу ягу" (тяжелый БПЛА квадрокоптерного типа – ред.), различные блиндажи, живую силу противника и антенны FPV и "инкубаторы" (станция усиления сигнала и увеличения дальности полета для ударных БПЛА - ред.)",- рассказал "Вохан".
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Военнослужащий: расчет БПЛА ВС РФ за 10 дней поразил 20 целей в Запорожской области
"Залетаем в блиндажи в окошки. Брал с собой 20 дронов и все отработал"
Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" в районе Работино в Запорожской области за 10 дней поразил 20 целей, среди которых станции усиления сигнала для FPV, личный состав.
Кроме того, была уничтожена автогруппа ВСУ на Ореховском направлении.
2025-06-20T08:23
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запорожская область, работино, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА ВС РФ за 10 дней поразил 20 целей в Запорожской области