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Глава департамента ЦБ рассказал, чем обеспокоен Банк России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tsb-2024181004.html
Глава департамента ЦБ рассказал, чем обеспокоен Банк России
Глава департамента ЦБ рассказал, чем обеспокоен Банк России - РИА Новости, 20.06.2025
Глава департамента ЦБ рассказал, чем обеспокоен Банк России
Банк России беспокоит отсутствие устойчивого снижения инфляционных ожиданий населения, но некоторое снижение инфляционных ожиданий в целом "все-таки... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:26:00+03:00
2025-06-20T12:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Банк России беспокоит отсутствие устойчивого снижения инфляционных ожиданий населения, но некоторое снижение инфляционных ожиданий в целом "все-таки происходит", сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Если на самом деле посмотреть на динамику инфляционных ожиданий населения… то по большому счету за последние полгода они колеблются в таком боковом коридоре 13-14%. Поэтому да, из месяца в месяц динамика может быть чуть выше, чуть ниже, но по факту какого-то устойчивого тренда на снижение или повышение нет. И это на самом деле некоторый фактор беспокойства со стороны Центрального банка, поскольку в условиях, когда текущие темпы роста цен снижаются - если это снижение устойчиво, то в обычной ситуации мы должны были увидеть и устойчивое снижение инфляционных ожиданий населения. Его пока не происходит", - сказал он. При этом он отметил, что ЦБ, когда речь идет о важности инфляционных ожиданий как фактора для решений по ключевой ставке, смотрит на весь массив показателей инфляционных ожиданий. "А это не только население, но и ценовые ожидания бизнеса. Они все-таки уже с начала этого года устойчиво снижаются. Это ожидания, которые есть в инструментах финансового рынка. Там тоже наблюдается некоторое снижение инфляционных ожиданий участников рынка. Если смотреть общий массив, то, наверное, некоторое снижение инфляционных ожиданий все-таки происходит", - подытожил он. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13% в июне с 13,4% в мае, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, фонд "общественное мнение"
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Фонд "Общественное мнение"
Глава департамента ЦБ рассказал, чем обеспокоен Банк России

Ганган: ЦБ беспокоит отсутствие устойчивого снижения инфляционных ожиданий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Банк России беспокоит отсутствие устойчивого снижения инфляционных ожиданий населения, но некоторое снижение инфляционных ожиданий в целом "все-таки происходит", сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Если на самом деле посмотреть на динамику инфляционных ожиданий населения… то по большому счету за последние полгода они колеблются в таком боковом коридоре 13-14%. Поэтому да, из месяца в месяц динамика может быть чуть выше, чуть ниже, но по факту какого-то устойчивого тренда на снижение или повышение нет. И это на самом деле некоторый фактор беспокойства со стороны Центрального банка, поскольку в условиях, когда текущие темпы роста цен снижаются - если это снижение устойчиво, то в обычной ситуации мы должны были увидеть и устойчивое снижение инфляционных ожиданий населения. Его пока не происходит", - сказал он.
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При этом он отметил, что ЦБ, когда речь идет о важности инфляционных ожиданий как фактора для решений по ключевой ставке, смотрит на весь массив показателей инфляционных ожиданий.
"А это не только население, но и ценовые ожидания бизнеса. Они все-таки уже с начала этого года устойчиво снижаются. Это ожидания, которые есть в инструментах финансового рынка. Там тоже наблюдается некоторое снижение инфляционных ожиданий участников рынка. Если смотреть общий массив, то, наверное, некоторое снижение инфляционных ожиданий все-таки происходит", - подытожил он.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13% в июне с 13,4% в мае, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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