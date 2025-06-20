https://ria.ru/20250620/tsb-2024169772.html
ЦБ охарактеризовал ситуацию в российской экономике
ЦБ охарактеризовал ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 20.06.2025
ЦБ охарактеризовал ситуацию в российской экономике
Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:05:00+03:00
2025-06-20T12:05:00+03:00
2025-06-20T12:05:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/64/1495846490_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_cdb97f1a3ecf0f9770b9886a0c73d23b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%, сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Мы так не считаем. Мы считаем, что мы находимся на этапе замедления роста экономики", - сказал он отвечая на вопрос, находится ли экономика РФ на грани рецессии. Также Ганган добавил, что экономическая активность складывается в соответствии с прогнозом ЦБ РФ на 2025 год. "И тот прогноз, который мы давали в апреле месяце - 1-2%, пока еще представляется нам валидным", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/64/1495846490_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_51c756e3ac18b256ef504fe6fb2acdf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
ЦБ охарактеризовал ситуацию в российской экономике
ЦБ считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%, сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Мы так не считаем. Мы считаем, что мы находимся на этапе замедления роста экономики", - сказал он отвечая на вопрос, находится ли экономика РФ на грани рецессии.
Также Ганган добавил, что экономическая активность складывается в соответствии с прогнозом ЦБ РФ на 2025 год.
"И тот прогноз, который мы давали в апреле месяце - 1-2%, пока еще представляется нам валидным", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.