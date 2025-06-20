https://ria.ru/20250620/trevoga-2024082618.html

На Ставрополье отменили беспилотную опасность

На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 20.06.2025

На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:13:00+03:00

2025-06-20T05:13:00+03:00

2025-06-20T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность была введена ночью в пятницу и продолжалась три часа. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250322/krasnodar-2006622509.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставропольский край, владимир владимиров, безопасность