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На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/trevoga-2024082618.html
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 20.06.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:13:00+03:00
2025-06-20T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность была введена ночью в пятницу и продолжалась три часа. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250322/krasnodar-2006622509.html
ставропольский край
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ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Губернатор Владимиров: на Ставрополье отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Опасность была введена ночью в пятницу и продолжалась три часа.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайВладимир ВладимировБезопасность
 
 
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