Путин призвал сделать единые требования поддержки технологического бизнеса
Путин: нужно сделать единые требования поддержки технологического бизнеса
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий - от регистрации изобретений до серийного выпуска, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы недавно создали специальную рабочую группу при совете по стратегическому развитию и национальным проектам, ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и институтов развития на технологическом направлении. Задача - убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса: от регистрации изобретений до серийного выпуска высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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