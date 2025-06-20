https://ria.ru/20250620/trebovaniya-2024288281.html

Путин призвал сделать единые требования поддержки технологического бизнеса

Путин призвал сделать единые требования поддержки технологического бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал сделать единые требования поддержки технологического бизнеса

Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий - от регистрации изобретений до серийного выпуска, заявил президент России РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:34:00+03:00

2025-06-20T16:34:00+03:00

2025-06-20T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий - от регистрации изобретений до серийного выпуска, заявил президент России Владимир Путин."Мы недавно создали специальную рабочую группу при совете по стратегическому развитию и национальным проектам, ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и институтов развития на технологическом направлении. Задача - убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса: от регистрации изобретений до серийного выпуска высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, технологии