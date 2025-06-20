https://ria.ru/20250620/tramp-2024420931.html

Трамп счел отправку военных в Иран крайней мерой

Трамп счел отправку военных в Иран крайней мерой - РИА Новости, 20.06.2025

Трамп счел отправку военных в Иран крайней мерой

Отправка американских военных на территорию Ирана является крайним из вариантов действий, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:12:00+03:00

2025-06-20T23:12:00+03:00

2025-06-20T23:12:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Отправка американских военных на территорию Ирана является крайним из вариантов действий, считает президент США Дональд Трамп."Я не собираюсь говорить о сухопутных войсках. Сухопутные силы - это крайняя вещь, которую вы хотите делать", - сообщил он журналистам, комментируя перспективу отправки американских военнослужащих на территорию Ирана в случае решения атаки на исламскую республику.Ранее в ходе общения с прессой пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт передала журналистам заявление Трампа, согласно которому американский лидер допускает "существенную" вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и примет решение о дальнейших шагах в течение следующих двух недель. Левитт подчеркнула, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана. Она также отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте