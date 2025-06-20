https://ria.ru/20250620/tenjakova-2024181742.html

Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой

Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Натальи Теняковой, отметив, что она была талантливой и самобытной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:27:00+03:00

2025-06-20T12:27:00+03:00

2025-06-20T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Натальи Теняковой, отметив, что она была талантливой и самобытной актрисой. Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду. Телеграмму на церемонии прощания, которая проходит в МХТ имени Чехова в пятницу, зачитал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. "Наталья Тенякова была талантливой, самобытной актрисой, творчески вовлеченным человеком, беззаветно служившим своему делу", - говорится в телеграмме президента России. Как отметил Путин, память о Теняковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, всех поклонников ее щедрого дарования. Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других. В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета. -0-

https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023521404.html

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россия, ленинград, наталья тенякова, владимир путин, игорь золотовицкий