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Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой - РИА Новости, 20.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:27 20.06.2025 (обновлено: 13:10 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tenjakova-2024181742.html
Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой
Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Натальи Теняковой, отметив, что она была талантливой и самобытной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Натальи Теняковой, отметив, что она была талантливой и самобытной актрисой. Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду. Телеграмму на церемонии прощания, которая проходит в МХТ имени Чехова в пятницу, зачитал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. "Наталья Тенякова была талантливой, самобытной актрисой, творчески вовлеченным человеком, беззаветно служившим своему делу", - говорится в телеграмме президента России. Как отметил Путин, память о Теняковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, всех поклонников ее щедрого дарования. Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других. В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета. -0-
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россия, ленинград, наталья тенякова, владимир путин, игорь золотовицкий
Культура, Россия, Ленинград, Наталья Тенякова, Владимир Путин, Игорь Золотовицкий

Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрощание с народной артисткой РФ Натальей Теняковой в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Прощание с народной артисткой РФ Натальей Теняковой в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прощание с народной артисткой РФ Натальей Теняковой в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Натальи Теняковой, отметив, что она была талантливой и самобытной актрисой.
Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду.
Актриса Наталья Тенякова (Гера) на пресс-показе спектакля Офелия боится воды - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Снова ушла вслед за мужем: не стало актрисы Натальи Теняковой
18 июня, 13:23
Телеграмму на церемонии прощания, которая проходит в МХТ имени Чехова в пятницу, зачитал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Наталья Тенякова была талантливой, самобытной актрисой, творчески вовлеченным человеком, беззаветно служившим своему делу", - говорится в телеграмме президента России.
Как отметил Путин, память о Теняковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, всех поклонников ее щедрого дарования.
Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других.
В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета. -0-
Наталья Тенякова в роли Антонины в кадре из художественного фильма Наши знакомые - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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КультураРоссияЛенинградНаталья ТеняковаВладимир ПутинИгорь Золотовицкий
 
 
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