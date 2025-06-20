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Прощание с Натальей Теняковой пройдет в МХТ имени Чехова

Прощание с Натальей Теняковой пройдет в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 20.06.2025

Прощание с Натальей Теняковой пройдет в МХТ имени Чехова

Прощание с народной артисткой РФ, актрисой МХТ имени Чехова Натальей Теняковой пройдет в стенах родного для артистки театра в 11.00 в пятницу. РИА Новости, 20.06.2025

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ, актрисой МХТ имени Чехова Натальей Теняковой пройдет в стенах родного для артистки театра в 11.00 в пятницу. Утром во вторник в Telegram-канале МХТ имени Чехова сообщили, что Тенякова умерла на 81-м году жизни. Как уточнили РИА Новости в театре, в МХТ имени Чехова состоится гражданская панихида, а затем пройдет прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. После прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров, рядом с ее супругом Сергеем Юрским. Соболезнования в связи с уходом из жизни Натальи Теняковой направили коллективы МХТ имени Чехова, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета, Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала кончину Теняковой огромной потерей для культурного мира. Кроме того, Любимова назвала актрису ярчайшей артисткой отечественного кино и человеком редкого дарования. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, вспоминая Тенякову, отметил, что вся жизнь актрисы была посвящена творчеству. Он также подчеркнул, что многогранные роли и образы, воплощенные актрисой, навсегда останутся в истории отечественного искусства. Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других. В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, ленинград, наталья тенякова, ольга любимова, сергей юрский, культура