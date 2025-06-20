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ПСБ и "Передовые технологии" будут развивать рынок телеком оборудования - РИА Новости, 20.06.2025
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13:32 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/telekom-2024206380.html
ПСБ и "Передовые технологии" будут развивать рынок телеком оборудования
ПСБ и "Передовые технологии" будут развивать рынок телеком оборудования - РИА Новости, 20.06.2025
ПСБ и "Передовые технологии" будут развивать рынок телеком оборудования
ПСБ и ООО "Передовые технологии" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, направленное на реализацию совместных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:32:00+03:00
2025-06-20T13:32:00+03:00
россия
технологии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПСБ и ООО "Передовые технологии" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, направленное на реализацию совместных проектов по развитию отечественного рынка телекоммуникационного оборудования, сообщает пресс-служба ПСБ. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и ООО "Передовые технологии" Алексей Калинин. В рамках соглашения стороны закрепили возможность участия ПСБ в уставном капитале компании, что позволит банку выйти на рынок российского телекоммуникационного оборудования и совместно с партнером реализовывать технологические проекты по развитию инфраструктуры сетей мобильной телефонии. В частности, сотрудничество банка и "Передовых технологий" будет направлено на разработку собственных российских станций 4G/5G. "ПСБ поддерживает развитие отечественной промышленности во всех отраслях. Производство российского телекоммуникационного оборудования – сейчас одно из высокоприоритетных направлений для страны, а грамотные инвестиции в инновационные технологии отечественных вендоров уже в ближайшем будущем позволят России обрести полный технологический суверенитет и успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Банк уже несколько лет успешно реализует проекты в рамках импортозамещения, и сотрудничество с "Передовыми технологиями" станет еще одним важным шагом в этой сфере", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, технологии
Россия, Технологии
ПСБ и "Передовые технологии" будут развивать рынок телеком оборудования

ПСБ и "Передовые технологии" будут развивать рынок телеком оборудования России

© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинБаннеры ПМЭФ 2025
Баннеры ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
Баннеры ПМЭФ 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПСБ и ООО "Передовые технологии" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, направленное на реализацию совместных проектов по развитию отечественного рынка телекоммуникационного оборудования, сообщает пресс-служба ПСБ.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и ООО "Передовые технологии" Алексей Калинин.
В рамках соглашения стороны закрепили возможность участия ПСБ в уставном капитале компании, что позволит банку выйти на рынок российского телекоммуникационного оборудования и совместно с партнером реализовывать технологические проекты по развитию инфраструктуры сетей мобильной телефонии. В частности, сотрудничество банка и "Передовых технологий" будет направлено на разработку собственных российских станций 4G/5G.
"ПСБ поддерживает развитие отечественной промышленности во всех отраслях. Производство российского телекоммуникационного оборудования – сейчас одно из высокоприоритетных направлений для страны, а грамотные инвестиции в инновационные технологии отечественных вендоров уже в ближайшем будущем позволят России обрести полный технологический суверенитет и успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Банк уже несколько лет успешно реализует проекты в рамках импортозамещения, и сотрудничество с "Передовыми технологиями" станет еще одним важным шагом в этой сфере", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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