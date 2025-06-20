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Текслер: стенд Челябинской области вызвал ажитоаж на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
19:13 20.06.2025 (обновлено: 19:50 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/teksler-2024378467.html
Текслер: стенд Челябинской области вызвал ажитоаж на ПМЭФ
Текслер: стенд Челябинской области вызвал ажитоаж на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Текслер: стенд Челябинской области вызвал ажитоаж на ПМЭФ
Настоящий ажиотаж вызвал на Петербургском международном экономическом форуме стенд Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:13:00+03:00
2025-06-20T19:50:00+03:00
челябинская область
челябинская область
алексей текслер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Настоящий ажиотаж вызвал на Петербургском международном экономическом форуме стенд Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "На нашем стенде промышленные роботы играют в шахматы. Причем они разыгрывают знаменитую партию нашего земляка Анатолия Карпова с Василином Топаловым", – рассказал РИА Новости Текслер. Губернатор отметил, что сегодня Челябинская область является центром промышленной робототехники. "Мы развиваем новые современные роботизированные производства, так называемые "темные" производства, где практически все процессы будут роботизированы, автоматизированы. А "темные", потому что свет не обязательно включать", – сказал Текслер. В частности, в пятницу на ПМЭФ-2025 "Завод роботов" из Челябинской области, а также Сбер и СберМобайл подписали соглашение о сотрудничестве. "Завод роботов" выступит центром компетенций, а СберМобайл займется технической реализацией продукции. Помимо возможностей робототехники, на стенде Челябинской области представлена информация о передовых производствах и инновациях, которые позволяют региону динамично развиваться, о преемственности поколений и значительном потенциале региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/investklimat-2024248579.html
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челябинская область, алексей текслер
Челябинская область, Челябинская область, Алексей Текслер
Текслер: стенд Челябинской области вызвал ажитоаж на ПМЭФ

Губернатор Текслер: стенд Челябинской области вызвал ажитоаж на ПМЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Настоящий ажиотаж вызвал на Петербургском международном экономическом форуме стенд Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"На нашем стенде промышленные роботы играют в шахматы. Причем они разыгрывают знаменитую партию нашего земляка Анатолия Карпова с Василином Топаловым", – рассказал РИА Новости Текслер.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Челябинская область заняла 5-е место в рейтинге инвестклимата регионов
Вчера, 15:17
Губернатор отметил, что сегодня Челябинская область является центром промышленной робототехники. "Мы развиваем новые современные роботизированные производства, так называемые "темные" производства, где практически все процессы будут роботизированы, автоматизированы. А "темные", потому что свет не обязательно включать", – сказал Текслер.
В частности, в пятницу на ПМЭФ-2025 "Завод роботов" из Челябинской области, а также Сбер и СберМобайл подписали соглашение о сотрудничестве. "Завод роботов" выступит центром компетенций, а СберМобайл займется технической реализацией продукции.
Помимо возможностей робототехники, на стенде Челябинской области представлена информация о передовых производствах и инновациях, которые позволяют региону динамично развиваться, о преемственности поколений и значительном потенциале региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор ЧКПЗ, основатель Завода Роботов Андрей Гартунг во время подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Челябинская область и Сбер ускорят внедрение роботизации на предприятиях
Вчера, 09:36
 
Челябинская областьЧелябинская областьАлексей Текслер
 
 
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