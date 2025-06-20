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Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 20.06.2025
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17:47 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tanzanija-2024332399.html
Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 20.06.2025
Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:47:00+03:00
2025-06-20T17:47:00+03:00
россия
танзания
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, сообщает Минэнерго РФ. "(Министр энергетики РФ - ред.) Сергей Цивилев провел переговоры с вице-премьером, министром энергетики Республики Танзания Битеко Дото Машака. Республика проявляет интерес к сотрудничеству по линии атомной энергетики", - говорится в сообщении. Как сообщается, в ходе встречи стороны рассмотрели возможности углубления российско-танзанийского сотрудничества в ТЭК, обменялись мнениями по поводу развития энергостратегий двух стран и обсудили проблему дефицита энергии на африканском континенте и пути ее решения. "Наш президент поставил задачу, что невозможно построить технологический суверенитет в одной отдельной стране. Его необходимо строить вместе с дружественными странами. И Республика Танзания как раз является нашей дружественной страной. Поэтому мы готовы поделиться нашими технологиями", - отметил Цивилев. Также подчеркивается, что танзанийская сторона рассказала о принятой в республике стратегии по развитию энергетики сроком на пять лет. Согласно документу, планируется увеличить доступность электроэнергии для населения до 75%, в перспективе - до 100%, ожидается рост доли ВИЭ-генерации. "В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении энергодиалога", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024328719.html
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россия, танзания, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Танзания, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Минэнерго: Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в атомной сфере

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий возле здания посольства Танзании в Москве
Прохожий возле здания посольства Танзании в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Прохожий возле здания посольства Танзании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, сообщает Минэнерго РФ.
"(Министр энергетики РФ - ред.) Сергей Цивилев провел переговоры с вице-премьером, министром энергетики Республики Танзания Битеко Дото Машака. Республика проявляет интерес к сотрудничеству по линии атомной энергетики", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Как сообщается, в ходе встречи стороны рассмотрели возможности углубления российско-танзанийского сотрудничества в ТЭК, обменялись мнениями по поводу развития энергостратегий двух стран и обсудили проблему дефицита энергии на африканском континенте и пути ее решения.
«
"Наш президент поставил задачу, что невозможно построить технологический суверенитет в одной отдельной стране. Его необходимо строить вместе с дружественными странами. И Республика Танзания как раз является нашей дружественной страной. Поэтому мы готовы поделиться нашими технологиями", - отметил Цивилев.
Также подчеркивается, что танзанийская сторона рассказала о принятой в республике стратегии по развитию энергетики сроком на пять лет. Согласно документу, планируется увеличить доступность электроэнергии для населения до 75%, в перспективе - до 100%, ожидается рост доли ВИЭ-генерации.
"В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении энергодиалога", - добавляется в сообщении.
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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