https://ria.ru/20250620/tanzanija-2024332399.html

Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 20.06.2025

Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:47:00+03:00

2025-06-20T17:47:00+03:00

2025-06-20T17:47:00+03:00

россия

танзания

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, сообщает Минэнерго РФ. "(Министр энергетики РФ - ред.) Сергей Цивилев провел переговоры с вице-премьером, министром энергетики Республики Танзания Битеко Дото Машака. Республика проявляет интерес к сотрудничеству по линии атомной энергетики", - говорится в сообщении. Как сообщается, в ходе встречи стороны рассмотрели возможности углубления российско-танзанийского сотрудничества в ТЭК, обменялись мнениями по поводу развития энергостратегий двух стран и обсудили проблему дефицита энергии на африканском континенте и пути ее решения. "Наш президент поставил задачу, что невозможно построить технологический суверенитет в одной отдельной стране. Его необходимо строить вместе с дружественными странами. И Республика Танзания как раз является нашей дружественной страной. Поэтому мы готовы поделиться нашими технологиями", - отметил Цивилев. Также подчеркивается, что танзанийская сторона рассказала о принятой в республике стратегии по развитию энергетики сроком на пять лет. Согласно документу, планируется увеличить доступность электроэнергии для населения до 75%, в перспективе - до 100%, ожидается рост доли ВИЭ-генерации. "В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении энергодиалога", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024328719.html

https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html

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россия, танзания, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире