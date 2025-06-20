Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Минэнерго: Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в атомной сфере
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий возле здания посольства Танзании в Москве
Прохожий возле здания посольства Танзании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Танзания заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, сообщает Минэнерго РФ.
"(Министр энергетики РФ - ред.) Сергей Цивилев провел переговоры с вице-премьером, министром энергетики Республики Танзания Битеко Дото Машака. Республика проявляет интерес к сотрудничеству по линии атомной энергетики", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в ходе встречи стороны рассмотрели возможности углубления российско-танзанийского сотрудничества в ТЭК, обменялись мнениями по поводу развития энергостратегий двух стран и обсудили проблему дефицита энергии на африканском континенте и пути ее решения.
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"Наш президент поставил задачу, что невозможно построить технологический суверенитет в одной отдельной стране. Его необходимо строить вместе с дружественными странами. И Республика Танзания как раз является нашей дружественной страной. Поэтому мы готовы поделиться нашими технологиями", - отметил Цивилев.
Также подчеркивается, что танзанийская сторона рассказала о принятой в республике стратегии по развитию энергетики сроком на пять лет. Согласно документу, планируется увеличить доступность электроэнергии для населения до 75%, в перспективе - до 100%, ожидается рост доли ВИЭ-генерации.
"В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении энергодиалога", - добавляется в сообщении.
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