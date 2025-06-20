https://ria.ru/20250620/t-bank-2024379484.html

Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала

Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала - РИА Новости, 20.06.2025

Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала

Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова предложила сформировать альянс по созданию человеческого капитала. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:15:00+03:00

2025-06-20T19:15:00+03:00

2025-06-20T20:37:00+03:00

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санкт-петербург

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т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова предложила сформировать альянс по созданию человеческого капитала. Предложение прозвучало на сессии "Женская формула успеха" в рамках фестиваля "Т-Двор", который проходит в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Орлова отметила, что созданием альянса компании помогут государству развивать культурный код и помогать семьям. Также она рассказала, как реализуется программа поддержки семьи в Т-Банке. Компания выплачивает единоразово четыре оклада после рождения ребенка сотрудницам, у которых есть два года стажа работы. В рамках семейной программы компании также действует компенсация – на ведения беременности и родов. Компания проводит различные вебинары по мотивации, темам ЗОЖ, родительства и воспитания детей, кулинарные мастер-классы, психологические сессии и др. Также проходят вебинары по женскому лидерству, женскому здоровью. "Сообщество помогает девушкам в декрете не терять связь с коллегами и компанией, девушки находят в чате единомышленниц для путешествий, прогулок с детьми и утренних пробежек", – подчеркнула Орлова. Помимо этого, Т-Банк постоянно расширяет семейную программу: проводит мероприятия для детей и даже родителей сотрудников. Второй летний сезон подряд запускаются профильные лаборатории, где дети могут развить навыки по техническому, научному и творческому направлениям, попробовать себя в различных профессиях. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/t-bank-2024039770.html

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санкт-петербург, пмэф, т-банк (ао «тинькофф банк»)