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Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:15 20.06.2025 (обновлено: 20:37 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/t-bank-2024379484.html
Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала
Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала - РИА Новости, 20.06.2025
Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала
Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова предложила сформировать альянс по созданию человеческого капитала. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:15:00+03:00
2025-06-20T20:37:00+03:00
пмэф-2025
санкт-петербург
пмэф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова предложила сформировать альянс по созданию человеческого капитала. Предложение прозвучало на сессии "Женская формула успеха" в рамках фестиваля "Т-Двор", который проходит в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Орлова отметила, что созданием альянса компании помогут государству развивать культурный код и помогать семьям. Также она рассказала, как реализуется программа поддержки семьи в Т-Банке. Компания выплачивает единоразово четыре оклада после рождения ребенка сотрудницам, у которых есть два года стажа работы. В рамках семейной программы компании также действует компенсация – на ведения беременности и родов. Компания проводит различные вебинары по мотивации, темам ЗОЖ, родительства и воспитания детей, кулинарные мастер-классы, психологические сессии и др. Также проходят вебинары по женскому лидерству, женскому здоровью. "Сообщество помогает девушкам в декрете не терять связь с коллегами и компанией, девушки находят в чате единомышленниц для путешествий, прогулок с детьми и утренних пробежек", – подчеркнула Орлова. Помимо этого, Т-Банк постоянно расширяет семейную программу: проводит мероприятия для детей и даже родителей сотрудников. Второй летний сезон подряд запускаются профильные лаборатории, где дети могут развить навыки по техническому, научному и творческому направлениям, попробовать себя в различных профессиях. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/t-bank-2024039770.html
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санкт-петербург, пмэф, т-банк (ао «тинькофф банк»)
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, ПМЭФ, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк предложил идею альянса по созданию человеческого капитала

Т-Банк предложил создать альянс по развитию человеческого капитала

© Фото предоставлено пресс-службой Т-БанкаДиректор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова на ПМЭФ-2025
Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Т-Банка
Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова предложила сформировать альянс по созданию человеческого капитала.
Предложение прозвучало на сессии "Женская формула успеха" в рамках фестиваля "Т-Двор", который проходит в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
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19 июня, 20:09
Орлова отметила, что созданием альянса компании помогут государству развивать культурный код и помогать семьям.
Также она рассказала, как реализуется программа поддержки семьи в Т-Банке. Компания выплачивает единоразово четыре оклада после рождения ребенка сотрудницам, у которых есть два года стажа работы. В рамках семейной программы компании также действует компенсация – на ведения беременности и родов.
Компания проводит различные вебинары по мотивации, темам ЗОЖ, родительства и воспитания детей, кулинарные мастер-классы, психологические сессии и др. Также проходят вебинары по женскому лидерству, женскому здоровью.
"Сообщество помогает девушкам в декрете не терять связь с коллегами и компанией, девушки находят в чате единомышленниц для путешествий, прогулок с детьми и утренних пробежек", – подчеркнула Орлова.
Помимо этого, Т-Банк постоянно расширяет семейную программу: проводит мероприятия для детей и даже родителей сотрудников. Второй летний сезон подряд запускаются профильные лаборатории, где дети могут развить навыки по техническому, научному и творческому направлениям, попробовать себя в различных профессиях.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургПМЭФТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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