https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html
Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником
Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником - РИА Новости, 20.06.2025
Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником
Общественный совет по реализации региональной программы для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике "Время СВОих" под председательством Олега... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:42:00+03:00
2025-06-20T19:42:00+03:00
2025-06-20T19:47:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
россия
олег николаев (политик)
сво
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общественный совет по реализации региональной программы для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике "Время СВОих" под председательством Олега Николаева утвердил участников и резервистов программы, сообщает пресс-служба главы республики. "Проделана большая работа, участники прошли несколько этапов испытаний. Утверждаем 33 кандидата на первый поток обучения, и в резерв 39 человек, из тех, кто сегодня выполняет задачи на линии боевого соприкосновения. Отбор был серьезный, ведь мы несем ответственность за каждого, кто в перспективе займет руководящую должность. Приступаем к активной фазе реализации региональной программы "Время СВОих" и формированию команды лидеров, которые будут менять жизнь региона и страны к лучшему", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии. Николаев также озвучил планы встретиться с участниками первого потока и рассмотреть кандидатуру одного из них на замещение поста помощника главы Чувашской Республики по взаимодействию с участниками СВО и координации работы со всеми структурами, чья деятельность направлена на поддержку участников СВО и их семей. Директор Центра развития компетенций государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике Дарья Бачурина отметила, что на участие в региональной программе "Время СВОих" было подано 388 заявок из 25 регионов России, включая ЛНР. Отборочные испытания включали в себя оценку анкетных данных кандидатов, тестирование участников на онлайн-платформе ВШГУ РАНХиГС по 2-м блокам (интеллектуальный уровень развития и управленческий потенциал), индивидуальные собеседования. В список претендентов в очную программу вошли 33 кандидата. Десять потенциальных участников имеют среднее профессиональное образование, 23 – одно и более высшее образование, семь награждены Орденом Мужества. Три кандидата из других регионов: Саратовская область, Ульяновская область, Нижегородская область. Образовательная программа для участников потока разработана на основе лучших образовательных практик с учетом опыта реализации федеральной программы "Время Героев". Период обучения составляет 9 месяцев. Программа включает в себя 4 очных образовательных модуля, 3 межмодульных взаимодействия, управленческие мастерские, тренинги и самостоятельную работу. В межмодульный период реализуются стажировки участников.
https://ria.ru/20250618/nikolaev-2023638327.html
https://ria.ru/20250521/chuvashiya-2018337754.html
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чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), сво
Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Олег Николаев (политик), СВО
Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником
Олег Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общественный совет по реализации региональной программы для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике "Время СВОих" под председательством Олега Николаева утвердил участников и резервистов программы, сообщает пресс-служба главы республики.
"Проделана большая работа, участники прошли несколько этапов испытаний. Утверждаем 33 кандидата на первый поток обучения, и в резерв 39 человек, из тех, кто сегодня выполняет задачи на линии боевого соприкосновения. Отбор был серьезный, ведь мы несем ответственность за каждого, кто в перспективе займет руководящую должность. Приступаем к активной фазе реализации региональной программы "Время СВОих" и формированию команды лидеров, которые будут менять жизнь региона и страны к лучшему", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии.
Николаев также озвучил планы встретиться с участниками первого потока и рассмотреть кандидатуру одного из них на замещение поста помощника главы Чувашской Республики по взаимодействию с участниками СВО и координации работы со всеми структурами, чья деятельность направлена на поддержку участников СВО и их семей.
Директор Центра развития компетенций государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике Дарья Бачурина отметила, что на участие в региональной программе "Время СВОих" было подано 388 заявок из 25 регионов России, включая ЛНР. Отборочные испытания включали в себя оценку анкетных данных кандидатов, тестирование участников на онлайн-платформе ВШГУ РАНХиГС по 2-м блокам (интеллектуальный уровень развития и управленческий потенциал), индивидуальные собеседования.
В список претендентов в очную программу вошли 33 кандидата. Десять потенциальных участников имеют среднее профессиональное образование, 23 – одно и более высшее образование, семь награждены Орденом Мужества. Три кандидата из других регионов: Саратовская область, Ульяновская область, Нижегородская область.
Образовательная программа для участников потока разработана на основе лучших образовательных практик с учетом опыта реализации федеральной программы "Время Героев". Период обучения составляет 9 месяцев. Программа включает в себя 4 очных образовательных модуля, 3 межмодульных взаимодействия, управленческие мастерские, тренинги и самостоятельную работу. В межмодульный период реализуются стажировки участников.