https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html

Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником

Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником - РИА Новости, 20.06.2025

Николаев может назначить участника проекта "Время СВОих" своим помощником

Общественный совет по реализации региональной программы для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике "Время СВОих" под председательством Олега... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:42:00+03:00

2025-06-20T19:42:00+03:00

2025-06-20T19:47:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

россия

олег николаев (политик)

сво

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общественный совет по реализации региональной программы для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике "Время СВОих" под председательством Олега Николаева утвердил участников и резервистов программы, сообщает пресс-служба главы республики. "Проделана большая работа, участники прошли несколько этапов испытаний. Утверждаем 33 кандидата на первый поток обучения, и в резерв 39 человек, из тех, кто сегодня выполняет задачи на линии боевого соприкосновения. Отбор был серьезный, ведь мы несем ответственность за каждого, кто в перспективе займет руководящую должность. Приступаем к активной фазе реализации региональной программы "Время СВОих" и формированию команды лидеров, которые будут менять жизнь региона и страны к лучшему", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии. Николаев также озвучил планы встретиться с участниками первого потока и рассмотреть кандидатуру одного из них на замещение поста помощника главы Чувашской Республики по взаимодействию с участниками СВО и координации работы со всеми структурами, чья деятельность направлена на поддержку участников СВО и их семей. Директор Центра развития компетенций государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике Дарья Бачурина отметила, что на участие в региональной программе "Время СВОих" было подано 388 заявок из 25 регионов России, включая ЛНР. Отборочные испытания включали в себя оценку анкетных данных кандидатов, тестирование участников на онлайн-платформе ВШГУ РАНХиГС по 2-м блокам (интеллектуальный уровень развития и управленческий потенциал), индивидуальные собеседования. В список претендентов в очную программу вошли 33 кандидата. Десять потенциальных участников имеют среднее профессиональное образование, 23 – одно и более высшее образование, семь награждены Орденом Мужества. Три кандидата из других регионов: Саратовская область, Ульяновская область, Нижегородская область. Образовательная программа для участников потока разработана на основе лучших образовательных практик с учетом опыта реализации федеральной программы "Время Героев". Период обучения составляет 9 месяцев. Программа включает в себя 4 очных образовательных модуля, 3 межмодульных взаимодействия, управленческие мастерские, тренинги и самостоятельную работу. В межмодульный период реализуются стажировки участников.

https://ria.ru/20250618/nikolaev-2023638327.html

https://ria.ru/20250521/chuvashiya-2018337754.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), сво