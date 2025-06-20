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Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными - РИА Новости, 20.06.2025
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными и близкими, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:43:00+03:00
2025-06-20T15:43:00+03:00
2025-06-20T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными и близкими, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. "Привет, ребёнок! Господи боже мой! Всё нормально у тебя?" - интересуется мать у одного из военнослужащих. Тот отвечает ей, что у него всё хорошо и он с другими военнослужащими только что прибыл на территорию Белоруссии, но уже скоро будет в Москве. "Люблю, целую, рад возвращению, надеюсь, скоро увидимся", - сказал вернувшийся боец. Другой военнослужащий по видеосвязи созвонился с дочерью. "Привет, моя маленькая! Скоро буду дома, очень сильно тебя люблю, скучаю по тебе, жди, моя маленькая!" - сказал он ей. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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россия, белоруссия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Киев, Вооруженные силы Украины
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
МО: вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории бойцы созвонились с родными