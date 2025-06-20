https://ria.ru/20250620/svo-2024259573.html

Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными - РИА Новости, 20.06.2025

Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными и близкими, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:43:00+03:00

2025-06-20T15:43:00+03:00

2025-06-20T15:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными и близкими, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. "Привет, ребёнок! Господи боже мой! Всё нормально у тебя?" - интересуется мать у одного из военнослужащих. Тот отвечает ей, что у него всё хорошо и он с другими военнослужащими только что прибыл на территорию Белоруссии, но уже скоро будет в Москве. "Люблю, целую, рад возвращению, надеюсь, скоро увидимся", - сказал вернувшийся боец. Другой военнослужащий по видеосвязи созвонился с дочерью. "Привет, моя маленькая! Скоро буду дома, очень сильно тебя люблю, скучаю по тебе, жди, моя маленькая!" - сказал он ей. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

https://ria.ru/20250620/dubinskiy-2024242130.html

https://ria.ru/20250620/shansy-2024085151.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, киев, вооруженные силы украины