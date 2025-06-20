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В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sumskaya-2024191491.html
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости, 20.06.2025
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов
Опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов были уничтожены в результате ударов в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:53:00+03:00
2025-06-20T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов были уничтожены в результате ударов в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумской район: уничтожено: два опорных пункта, склад боеприпасов, личный состав", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250620/udary-2024180849.html
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов

Лебедев: в Сумской области уничтожили два опорника ВСУ и склад боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов были уничтожены в результате ударов в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумской район: уничтожено: два опорных пункта, склад боеприпасов, личный состав", - сказал собеседник агентства.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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