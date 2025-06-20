https://ria.ru/20250620/sumskaya-2024191491.html

В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов

В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости, 20.06.2025

В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов

Опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов были уничтожены в результате ударов в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:53:00+03:00

2025-06-20T12:53:00+03:00

2025-06-20T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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сергей лебедев

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ и склад боеприпасов были уничтожены в результате ударов в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумской район: уничтожено: два опорных пункта, склад боеприпасов, личный состав", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250620/udary-2024180849.html

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Ольга Фомченкова

сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире