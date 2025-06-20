Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sud-2024129936.html
Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины
Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 18 годам колонии жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, попытавшуюся примкнуть к украинской... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:40:00+03:00
2025-06-20T10:40:00+03:00
происшествия
россия
йошкар-ола
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 18 годам колонии жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, попытавшуюся примкнуть к украинской военизированной организации и направившей спецслужбам Украины координаты объектов Минобороны РФ, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. По версии следствия, в 2023 году 48-летняя жительница Марий Эл Вера Сидоркина через мессенджер в интернете вступила в переписку с представителями украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая организация), желая примкнуть к его рядам в качестве медицинского и хозяйственного работника и выехать из России. С этой целью она заполнила анкету и предоставила свои персональные данные. Обвиняемая намеревалась вместе с ребенком пересечь государственную границу России для перехода на сторону противника, однако была остановлена сотрудниками пограничной службы. В правоохранительных органах отмечали, что женщина предложила сотрудничество представителю спецслужбы Украины, после чего направила ему спутниковые изображения с координатами местонахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов министерства обороны России. Против нее завели уголовное дело о госизмене и покушении на участие в деятельности террористической организации. "Она осуществила отправку изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами вооруженных сил Украины", – уточнили в свердловской прокуратуре. "Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней уроженки Йошкар-Олы Веры Сидоркиной. Суд назначил ей наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – добавили в пресс-службе.*запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html
россия
йошкар-ола
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, йошкар-ола, украина
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Украина
Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины

Жительницу Йошкар-Олы осудили за попытку примкнуть к украинской организации

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 18 годам колонии жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, попытавшуюся примкнуть к украинской военизированной организации и направившей спецслужбам Украины координаты объектов Минобороны РФ, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в 2023 году 48-летняя жительница Марий Эл Вера Сидоркина через мессенджер в интернете вступила в переписку с представителями украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая организация), желая примкнуть к его рядам в качестве медицинского и хозяйственного работника и выехать из России. С этой целью она заполнила анкету и предоставила свои персональные данные. Обвиняемая намеревалась вместе с ребенком пересечь государственную границу России для перехода на сторону противника, однако была остановлена сотрудниками пограничной службы.
В правоохранительных органах отмечали, что женщина предложила сотрудничество представителю спецслужбы Украины, после чего направила ему спутниковые изображения с координатами местонахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов министерства обороны России. Против нее завели уголовное дело о госизмене и покушении на участие в деятельности террористической организации.
"Она осуществила отправку изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами вооруженных сил Украины", – уточнили в свердловской прокуратуре.
"Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней уроженки Йошкар-Олы Веры Сидоркиной. Суд назначил ей наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – добавили в пресс-службе.
*запрещенная в РФ террористическая организация
Надежда Россинская* в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ
10:12
 
ПроисшествияРоссияЙошкар-ОлаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала