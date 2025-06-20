https://ria.ru/20250620/sud-2024129936.html

Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины

Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины - РИА Новости, 20.06.2025

Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 18 годам колонии жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, попытавшуюся примкнуть к украинской... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:40:00+03:00

2025-06-20T10:40:00+03:00

2025-06-20T10:40:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 18 годам колонии жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, попытавшуюся примкнуть к украинской военизированной организации и направившей спецслужбам Украины координаты объектов Минобороны РФ, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. По версии следствия, в 2023 году 48-летняя жительница Марий Эл Вера Сидоркина через мессенджер в интернете вступила в переписку с представителями украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая организация), желая примкнуть к его рядам в качестве медицинского и хозяйственного работника и выехать из России. С этой целью она заполнила анкету и предоставила свои персональные данные. Обвиняемая намеревалась вместе с ребенком пересечь государственную границу России для перехода на сторону противника, однако была остановлена сотрудниками пограничной службы. В правоохранительных органах отмечали, что женщина предложила сотрудничество представителю спецслужбы Украины, после чего направила ему спутниковые изображения с координатами местонахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов министерства обороны России. Против нее завели уголовное дело о госизмене и покушении на участие в деятельности террористической организации. "Она осуществила отправку изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами вооруженных сил Украины", – уточнили в свердловской прокуратуре. "Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней уроженки Йошкар-Олы Веры Сидоркиной. Суд назначил ей наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – добавили в пресс-службе.*запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html

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происшествия, россия, йошкар-ола, украина